Орбан розв'язує власні проблеми: з якою метою приїжджав до України

1 липня Угорщина почала головувати у Євросоюзі, а вже 2 липня прем'єр Віктор Орбан прибув з візитом до України. Політик точно приїхав не з власної волі. Ціллю його поїздки було просування меседжів з Москви, а також розв'язання власних проблем.

Орбан надовго не затримався у Києві, а швиденько поїхав в Угорщину або ж Брюссель, аби виконувати безпосередні обов'язки. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок детально проаналізував 24 Каналу візит прем'єра.

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Працював за "методичками" Кремля

Клочок зазначив, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана паралельно велася розмова міністрів закордонних справ Угорщини та Росії, Петера Сійярто та Сергія Лаврова відповідно.

Я більш ніж впевнений, що Орбана просто консультували в онлайн режимі – що та як робити. Його приїзд до Києва – не про Орбана як такого. Зверніть увагу, наскільки він був лояльним,

– підкреслив Валерій Клочок.

Прем'єр-міністр відкриває українську школу в Угорщині, готовий її фінансувати та не висуває зустрічних вимог. На сам кінець просить президента України припинити вогонь та почати перемовини з Росією.

З огляду на це, немає жодних сумнівів щодо мети візиту Орбана. Йому не потрібні союзники, його цікавить питання дешевих енергоресурсів та фінансів, і найчастіше безоплатних. Мовиться про допомогу з Європи.

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Політику важлива співпраця з усіма та всюди, аби розв'язати поточні проблеми в Угорщині. Йому вдалося сформувати дуже широку електоральну підтримку. З 2010 року має свою більшість в угорському парламенті.

Візит до Києва – стовідсотково не його власна ініціатива. Він ще міг би 300 років сюди не їздити, і далі продовжував би шантажувати всіх і вся. Але він має певні зобов'язання від своїх патронів, тобто союзників по зовнішній політиці – Путіна і ЄС. Оскільки Європейський Союз тисне на нього, і він сьогодні повинен продемонструвати якусь певну лояльність до України,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Віктор Орбан виконував роль "внукового дипломата", який привіз до Києва конкретні пропозиції Кремля, як "потрібно" закінчувати війну. До того ж зараз стрімко розвиваються події до можливих переговорів, які можуть відбутися на другому Саміті миру.