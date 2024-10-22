Візит Остіна був натяком: Піонтковський припустив дату, коли дозволять бити вглиб Росії

Глава Пентагону Ллойд Остін 21 жовтня прибув до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським та очільником Міноборони України Рустемом Умєровим. Обговорень про дозвіл Україні бити вглиб Росії не було. Однак це може статись вже найближчими днями.

Втім, для цього рішення момент істини настане буквально найближчими днями. Такою думкою з 24 Каналом поділився російський публіцист Андрій Піонтковський, зазначаючи, що нині світ затамував подих в очікуванні історичного рішення. Але в цьому очікуванні слід взяти павзу до початку листопада.

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Все вирішиться після виборів у США

На думку Андрія Піонтковського, нинішній візит Остіна до Києва слід розглядати більше, як жест моральної підтримки. І натяк на те, що чекати залишається зовсім недовго.

"Що міг відповісти Зеленському Остін на пряме питання про дозвіл на удари вглиб Росії? Скоріше за все, він сказав, що Байден все ще вагається і не хоче давати такий дозвіл у зв'язку з наближенням виборів. Натомість, ймовірно, таке рішення варто очікувати після 5 листопада", – певен російський публіцист.

При цьому ключовим у подальшій долі війни в Україні Андрій Піонтковський називає членство у НАТО. Це частина Плану перемоги, презентованого Президентом України міжнародним партнерам. І це той фактор, який точно стане ознакою перемоги у війні з Росією.

"Зеленський сказав партнерам: або ви готові до перемоги, і даєте літаки та пілотів, і ми звільняємо Крим, і перемагаємо на полі бою. Або ви не готові, і тоді ми йдемо на перемовини, зупиняємось на лінії розмежування. Але тоді Україну неодмінно запрошують в НАТО. І цей план також слід назвати переможним", – зазначив Андрій Піонтковський.

Бо членство в НАТО це однозначно поразка для Путіна. Звісно, на переговорах Путін на це ніколи не погодиться. Але згадайте, чи питали у Сталіна, коли приймали в НАТО Федеративну Республіку Німеччина? Путіна не слід питати згоди, йому слід нав'язувати цей план,

– переконаний Андрій Піонтковський

Нагадаємо, Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що виступає за неминуче членство України в НАТО. Але при цьому щоразу уникав конкретики щодо термінів, у які НАТО прийме Україну до своїх лав.