Не лише військові: які цілі можуть покладати США на візит Ллойда Остіна до Києва

У понеділок, 20 листопада, до України прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. Міністр оборони США своїм візитом передусім хотів продемонструвати прихильність Вашингтона до Києва і запевнити в подальшій підтримці.

Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що приїзд Остіна має й інші завдання, окрім дипломатичних зустрічей. За його словами, ідеться також про прагматичніші цілі.

Може бути цікаво США не відступлять, – на тлі "зради" у ЗМІ Байден чітко виступив проти Путіна і за Україну

"Я думаю, що частково його візит стосується безпосередньої комунікації з головнокомандувачем ЗСУ Залужним, до певної міри визначення перспектив і планів щодо військової кампанії наступного року", – зазначив Вігірінський.

США прагнуть визначити критичний мінімум для успіху ЗСУ

З огляду на поточний стан справ на фронті та пріоритети Сил оборони визначатимуть фінансову й військову допомогу Україні.

Повернувшись у США, Ллойд Остін комунікуватиме з представниками Білого дому, які зі свого боку шукатимуть порозуміння з Палатою представників.

У США ухвалили новий тимчасовий бюджет. Однак він не містить допомогу Україні.

"Тому я не думаю, що мова про приїзд заради того, щоб потиснути одне одному руки й сказати: "Ви знаєте, я проїхав таку велику дистанцію, щоб своєю фізичною присутністю засвідчити сигнал українському суспільству, що США з вами". Ми вдячні за такі сигнали, але концентруймось на прагматичних речах", – зауважив Вігірінський.

Візит Ллойда Остіна до України: основне