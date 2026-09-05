Посланці Трампа летять до Москви: у Кремлі не бачать шансів на прорив у переговорах, – Bloomberg

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибудуть до Москви з новою пропозицією щодо припинення війни проти України. Джерела у Кремлі оцінюють очікування від цього візиту як вкрай низькі через непохитність вимог російського керівництва.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на співрозмовників, наближених до вищого російського керівництва.

Що чекають в Кремлі від візиту американців?

Попередні контакти з американськими представниками не принесли жодного прогресу. У Кремлі вважають, що наразі немає підстав вважати, що цього разу дипломати привезуть пропозиції, прийнятні для російської сторони.

Російський правитель Володимир Путін готовий зупинити бойові дії виключно на власних умовах, які стають дедалі жорсткішими через впевненість Кремля у своїй військовій перевазі. Зокрема, Москва надалі наполягає на вимозі віддати під її контроль решту території Донецької області, що Київ неодноразово відкидав.

Після переговорів у російській столиці американські посадовці вирушать до України. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Київ готується до зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнера у неділю, 6 вересня.

За словами глави держави, Україна забезпечить безпечне функціонування повітряного простору для прольоту американської делегації. Київ розраховує на дзеркальне дотримання режиму тиші з боку Москви на час виконання логістичних процедур.

Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення,

– зазначив український президент.

Нагадаємо, у четвер, 3 вересня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Дональдом Трампом у Білому домі. Під час зустрічі вони обговорили майбутні поїздки американських представників до Росії та України.

За словами американських та українських посадовців, можливість візиту до Києва розглядали вже кілька місяців. Однак останніми днями поїздку кілька разів переносили та призупиняли з різних причин. Зрештою сторони вирішили провести візит уже цими вихідними. Поки що залишається невідомим, яких конкретних домовленостей Вашингтон розраховує досягти під час переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.