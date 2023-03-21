Прем'єр Японії прибув до Києва у відповідь на візит Сі до Москви: чому це важливо

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда приїхав з неанонсованим візитом до України наступного дня після зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Прем'єр Японії вже прибув до Києва

Кішіда зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським і обговорить підтримку Японії у відновленні України.

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Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда уже прибув на центральний вокзал Києва.



Японський прем'єр уже в Києві / Скриншот NHK

Унікальність візиту

Японське видання NHK пише, що це перша з часів Другої світової війни поїздка прем'єр-міністра Японії до країни чи регіону, де тривають бойові дії.

Це також перший візит до України азійського члена групи G7 та перший візит союзника США до регіону.

Візити Кішіди та Сі підкреслюють глибокі розбіжності у Північно-Східній Азії щодо війни в Україні, – йдеться у повідомленні.

І це зрозуміло, адже Японія обіцяє суттєву допомогу Києву, тоді як Китай залишається "єдиним голосом, що підтримує все більш ізольованого російського лідера Володимира Путіна – а тепер глобального ізгоя та підозрюваного у воєнних злочинах".

Зверніть увагу! Японія та Сполучені Штати в останні роки зблизилися, особливо у питаннях регіональної безпеки та співпраці у сфері розвідки.

Японія також є членом регіональної індо-тихоокеанської групи, так званої "четвірки" (Quad), що займається питаннями безпеки. До неї також входять США, Індія, Японія й Австралія.

Чого очікувати від візиту японського прем'єра

Попередньо міністерство закордонних справ Японії заявило, що візит Кішіди в Україну відбувся на запрошення Зеленського, і що Кішіда повернеться до Японії у четвер.

Кішіда неодноразово засуджував військове вторгнення Москви, наголошуючи, що "завтра Україною може стати Східна Азія".

"Агресія Росії проти України — це не лише європейська справа, це виклик правилам і принципам усієї міжнародної спільноти", — заявляв Кішіда.

Чому це важливо у контексті візиту Сі з Путіним

Приїзд японського прем'єр-міністра в Україну проходить майже одночасно з візитом Сі Цзіньпіна до Росії.

Зауважимо, що візит Сі був анонсований, як миротворчий проєкт. Хоч у Києві й на Заході це сприймають скептично.

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Увага! Захід трактує візит китайського лідера у Москву як схвалення дій Путіна. Ба більше, російська армія вичерпала запаси зброї, а російська економіка потерпає від західних санкцій, тож приїзд Сі до Путіна і дійсно є своєрідною підтримкою терористичного режиму.

Китай підтримував риторику Кремля щодо війни в Україні, відмовлявся засуджувати вторгнення і продовжував надавати фінансову підтримку Москві, значно збільшуючи закупівлі російського палива,

– йдеться у статті.

Під час свого візиту у понеділок Сі похвалив Путіна й назвав його "дорогим другом". Вони обмінялися "думками з українського питання".