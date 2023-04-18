Створює ілюзію, що все під контролем: Путіну потрібна картинка з візитом на окуповані території

Кремлівський диктатор Владімір Путін буцімто відвідав тимчасово окуповані території Луганщини та Херсонщини. Однак достеменно невідомо, коли саме це могло відбутися.

У Росії й не тільки все частіше лунають заклики, що контрнаступ ЗСУ неминучий, доведеться залишити деякі території – тікати, як тікали з Херсона. Про це 24 Каналу сказав політолог Борис Тизенгаузен.

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"Таким чином Путін дає зрозуміти, мовляв, "я не кидаю колаборантів на окупованих територіях, буду періодично приїжджати". Створює ілюзію, що все під контролем, нічого страшного не відбудеться", – пояснив політтехнолог.

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Не вірять навіть росіяни

Як підкреслив Тизенгаузен, навіть у Росії не повірили, що візит здійснив особисто Путін. Диктатор звик сидіти за 10 метрів від своїх наближений, а тут раптом приїздить спілкуватися з генералами, які не були на самоізоляції. Повірити у те, що особисто Путін полетів туди вертольотом, складно навіть росіянам.

"Навіть наближені до нього люди на кшталт Пригожина у своїх тезах йдуть проти концепції Путіна. "Треба брати, далі йти". Яке брати? Пригожин каже, що треба хоча б окопатися там, де є, і намагатися утримати ці рубежі", – акцентує політтехнолог.

Все йде не так, як мало. І це дуже помітно, зокрема – на пропагандистських каналах.

Що не так з поїздкою Путіна