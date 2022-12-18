Путін із Лукашенком обговорять участь Білорусі в операції на суходолі, – Наєв
Джерело:Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
Напередодні стало відомо, що Путін прибуде до Мінська з візитом. Це станеться 19 грудня. У ЗСУ розповіли, про що говоритимуть диктатори.
Як зазначив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лайтенант Сергій Наєв, у Путіна чітка мета візиту до Мінська. Він намагатиметься переконати Лукашенка долучитися до операції на суходолі. Досі Білорусь своїх солдатів на фронт не відправляла.
Читайте також Чотири вершники апокаліпсиса: на зустріч Путіна та Лукашенка приїдуть Шойгу та Хренін
Путін продовжить тиск на Білорусь
Як зазначає Наєв, диктатор із Кремля не просто так проводив службову нараду із Шойгу, Герасимовим і Суровикиним. Під час цієї самої зустрічі диктатор зі своїми посіпаками обговорювали найближчі та середньострокові перспективи. І саме після цього обговорення з'явилася інформація про поїздку Путіна до Лукашенка.
На наш погляд, під час цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Білорусі до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі,
– наголосив Наєв.
Думки щодо візиту Путіна розділилися
- Радник голови ОП Михайло Подоляк переконаний, що в Путіна лиш одна мета візиту до Мінська. І мовиться про схиляння Лукашенка до сухопутного вторгнення. Диктатор із Кремля все ще вірить, що він у тому стані, щоб диктувати комусь свої "умови". І це, переконаний Подоляк, демонстрація того, що Путін "геть відірваний від реальності".
- Тим часом радник ОП Олексій Арестович вважає, що причина візиту інша. На його думку, диктатори обговорюватимуть відносини в трикутнику Росія – Білорусь – Китай, відносини Лукашенка та Заходу, передачу Росії озброєння та застосування російських військових проти України з території Білорусі.
- Також аналітики не виключають іншого моменту. Можливо, Путін прагне відібрати в Лукашенка контроль над оборонно-промисловим комплексом Білорусі. Зауважимо, що питання ОПК підіймалося під час візиту міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що 19 грудня Путін може офіційно оголосити про "анексію" Білорусі. Таким чином він створить союзну державу.