Чи справжній Путін був на саміті ОДКБ: політтехнолог проаналізував поведінку диктатора

У четвер, 23 листопада, у Мінську відбулося засідання ОДКБ, куди особисто прилетів Владімір Путін. Утім, чимало експертів схиляються до думки, що це був двійник диктатора.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен в розмові з 24 Каналом проаналізував поведінку російського диктатора. А особливо відношення до нього інших президентів.

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Чи був справжній Путін

Попри погану погоду, Путін все ж долетів до Мінська. Російський диктатор чи його двійник виглядав досить жваво – тиснув усім руки і вітався. Цікаво, що його супроводжував усього один охоронець.

Що мені впало в око – за справжнім Путіним завжди йдуть люди з валізками. А тут він спускався трапом, в його голову била заметіль, йому навіть парасолю не запропонували. І лише один охоронець з текою двері відчиняв,

– відзначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про візит Путіна до Мінська: дивитись відео

Першими до Мінська прибули президенти Казахстану та Киргизстану. А от Вірменія відмовилася від участі в засіданні ОДКБ. Лукашенко за круглим столом зачитав довгий звіт, а потім учасники швидко попрощалися один з одним. Але є нюанс.

"Там був кадр, де стояли 4 президенти і на Путіна навіть ніхто не дивився. Тобто 3 президенти між собою спілкувалися. Всі, хто був там, розуміли – це не той Путін. Просто подивитися, як звертали увагу на нього інші президенти. Вони довгі роки з ним (Путіним – 24 Канал) спілкувалися. Тому він (умовний двійник – 24 Канал) стояв носочком колупав і в розмови не ліз", – проаналізував Тизенгаузен.



Розмова 4-х президентів після засідання ОДКБ / Скриншот з відео

Ймовірно, у Кремлі не захотіли відправляти на такий прохідний захід справжнього Путіна. І там могли захвилюватися про безпеку диктатора.

"Ті президенти, які були, намагалися показати, що їх не пошанували і вони не реагували на двійника", – додав політтехнолог.

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