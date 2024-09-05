У Зеленського відповіли, чи підписав Путін важливі документи у Монголії

Візит Путіна до Монголії абсолютно анулював репутацію Міжнародного кримінального суду. Найімовірніше, це й було метою приїзду диктатора.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Путін свідомо приїхав до Монголії. Він хотів продемонструвати, що ніякі ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду не працюють.

До теми Приїхав не за ярликом: чому Путіна не арештували в Монголії і чи вдарить це по репутації МКС

Що відомо про візит Путіна до Монголії

Як наголосив Подоляк, під час візиту Путіна до Монголії не було підписано жодних суттєвих документів. Путін просто хотів продемонструвати своєму оточенню та іншим злочинцям, що нічого не буде від ордера на арешт.

Звісно, Монголія – суверенна держава. І вона мала право підписувати Римський статут, а потім не виконувати його. Але було б доречно, якби вони попередили Путіна, що той не може прибути до Монголії, поки є чинний ордер від МКС.

Нічого страшного тоді б не сталося. Росія не стала б розривати контракти з Монголією чи робити інші жорсткі кроки.

Ключовий елемент цієї операції – ануляція репутації МКС. Там більш ніж два десятки ордерів проти росіян високого рівня. Для них немає цього інституту. Як тільки ми сядемо за стіл переговорів на російських умовах, то це означатиме, що вони не відповідатимуть за масштабні злочини. Росія тільки вкорінить думку, що має "право" заходити до сусідів на їхню територію; вбивати людей; грабувати і не відповідати за це,

– наголосив Подоляк.

Це тільки законсервує політичну систему, яка сьогодні побудована в Росії. Але дії України і на лінії фронту, і дипломатична активність стримують реалізацію цього плану Росії. Особливо вплинула на все операція в Курській області.

До початку Курської операції було багато дивних для мене та песимістичних аналізів в західних медіа, що все пропало; що Росія дотисне; що в неї багато ресурсів. Виявилося, що не так багато там ресурсів. Третина з них – ресурси країн, які під санкціями – КНДР, Іран. Виявляється, що єдине, що у них розвивається – мілітарна галузь. Тобто санкції чудово працюють!

– зазначив Подоляк.

Але не треба впадати у відчай. Потрібно продовжувати працювати напряму. Україна має можливість взаємодіяти з суспільною думкою різних країн, де вдається проговорювати важливість перемоги нашої держави.