Путін відвідає Туреччину лише після однієї обіцянки Ердогана

У турецьких ЗМІ шириться інформація про ймовірний приїзд Владіміра Путіна до Туреччини наприкінці серпня. Та чи наважиться Путін, або хоча б відправить свого двійника – питання цікаве.

Військовий оглядач Роман Бочкала пояснив 24 Каналу, що візит кремлівського диктатора відбудеться лише після однієї обіцянки Ердогана.

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Путін полетить до Туреччини тільки після персональних гарантій Ердогана.

З одного боку, Анкара може піти на такий крок, адже туркам потрібно повернути "зерновий коридор" та розв'язати питання з Москвою щодо сфер впливу у Сирії.

А з іншого боку, такі дії Туреччини порушуватимуть міжнародні норми, які вона зобов'язана виконувати як учасниця НАТО.

Радник ОП України Михайло Подоляк прокоментував розмову, яку провів Ердоган з Путіним, домовившись про зустріч. Подоляк зауважив, що не можна "подзвонити людині, яка тебе публічно принизила, і після цього домовлятися про щось із ним далі".

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Знаючи норовливу вдачу пана Ердогана, він може на таке піти. Якщо таке трапиться, це буде великий скандал й виникнуть питання до Туреччини, як до належного та надійного партнера,

– додав військовий оглядач.

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Туреччина стала своєрідним хабом для вигнаної російської еліти. Кремлівські олігархи регулярно відвідують Стамбул. Це дійсно показує двійну політику стандартів Анкари.

"Туреччина поводиться так, бо розуміє, що може собі це дозволити. Тому що мають Босфорську протоку – це важлива артерія, без якої не може обійтися Україна і сама ж Росія, завдяки цій протоці вони забезпечують свій флот в анексованому Криму", – пояснив Бочкала.

Поведінка Туреччини на міжнародній арені демонструє те, що НАТО та ЄС не можуть належним чином відповісти на такі дії з її сторони.

Це вже стало такою нормою, що Туреччина має окрему думку. Я впевнений, що це тільки через те, що світова спільнота не може вплинути,

– підкреслив військовий оглядач.

Туреччина стала інсайдером, який може передати Путіну меседж і стати гарантом в певних кулуарних домовленостях при будь-якому військовому конфлікті поза офіційною частиною переговорів.

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