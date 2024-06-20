Путін завітав у В'єтнам: про що диктатор домовився з президентом країни

Владімір Путін прибув з офіційним візитом до В'єтнаму. В ході зустрічі президенти Росії та В'єтнаму підписали понад десять документів.

Також Путін та То Лам узгодили заяву щодо стратегічного партнерства між державами. Про зустріч президентів Росії та В'єтнаму повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін прибув до В'єтнаму

Президент В'єтнаму То Лам заявив, що переговори з Путіним пройшли "успішно" і у "відвертій" формі.

За його словами, Ханой розглядає Росію як один із "пріоритетів зовнішньої політики". Він додав, що Ханой й Москва будуть працювати над "ефективністю проєктів" в енергетичній сфері, а також разом шукати шляхи вирішення проблем, викликаних "поточною міжнародною обстановкою".

Політики ухвалили заяву "Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в'єтнамського договору про основи дружніх відносин".

За словами російських ЗМІ, також були підписані угоди про взаємодію в освіті та меморандум про графік створення центру ядерних технологій у В'єтнамі. Крім того, після переговорів з Путіним, президент В’єтнаму То Лам заявив, що Росія та В'єтнам нарощуватимуть співпрацю у сфері оборони та безпеки.

Раніше Владімір Путін також відвідав Північну Корею. Там кремлівський диктатор уклав угоду з Кім Чен Ином про всеосяжне партнерство. Вона передбачає також взаємну допомогу між країнами у випадку агресії проти однієї з них.