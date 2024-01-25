Заборонили хворіти, замовляти їсти та прати: як візит Путіна обмежив життя російських студентів
Візит президента Росії Владіміра Путіна до Калінінграда створив побутові незручності для студентів Балтійського федерального університету. На території студентських гуртожитків запровадили жорсткий режим контролю через приїзд очільника Кремля.
Про те, щоб в звичайних умовах зустрітися з главою Росії, навіть не йде мова. Студентів перед цим повідомили про низку "важливих" обмежень, інформує 24 Канал.
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Візит Путіна створив побутові незручності для російських студентів
У росЗМІ зазначили, що студентам заборонили залишати гуртожитки до закінчення візиту президента.
Для підтримки цього режиму всі входи, крім одного, були закриті. Крім цього прохід, що залишився, обнесли парканом.
Так, відомо, що заходи безпеки не обмежуються лише переміщенням студентів. Йдеться про те, що в одному з гуртожитків від студентів вимагали не зачиняти двері кімнат на ключ, щоб забезпечити доступ у разі потреби.
Проте це не весь перелік обмежень. Комендант гуртожитку повідомила, що:
- не можна викликати швидку допомогу на територію гуртожитку 25 січня;
- не можна замовляти доставку їжі;
- роботу пральних машин тимчасово призупинено;
- доступ гостей заборонено.
Адміністрація гуртожитку запевнила студентів, що всі обмеження є тимчасовими. Вони заяивли, що після від'їзду їхнього президента "життя повернеться до звичайного русла".
Відомо, що сам очільник Кремля також зіткнувся з обмеженнями під час цієї поїздки.
Так, його літаку довелося летіти окружним шляхом через Балтійське море, щоб не просити повітряного коридору над Литвою, яка закрила небо для російських літаків.
Вибори президента Росії: останні новини
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