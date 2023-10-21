Шольц анонсував масштабну депортацію з Німеччини після візиту в Ізраїль
Джерело:Der Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував масову депортацію. За його словами, країну повинні покинути всі, хто не має права залишатися.
Таку заяву він зробив після повернення з Ізраїлю. Він прибув туди для переговорів з прем'єр-міністром та президентом країни щодо запобігання подальшій ескалації на Близькому Сході.
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Шольц заговорив про депортацію
Шольц заявив, що анонсована ним депортація не стосується:
- людей, які прибули до Німеччини як робоча сила,
- тих, хто шукає притулку через політичні утиски.
Всі, хто не належить до жодної з цих груп, не можуть залишитися. Тому ми обмежуємо нелегальну міграцію до Німеччини. Надто багато людей прибуває,
– заявив канцлер.
Він додав, що зменшити потік людей до Німеччини можна комплексом заходів.
"Ми повинні нарешті масово депортувати тих, хто не має права залишатися в Німеччині", – вважає політик.
За його словами, для прискорення цього процесу необхідно налагодити й диджиталізувати роботу державних органів.
"Треба депортувати людей частіше і швидше", – зауважив Шольц.
Тему про депортацію він порушив у контексті запитання журналіста про напади на євреїв у Німеччині, які останнім часом почастішали. Адже серед тих, хто плекає ненависть до Ізраїлю, є багато людей з арабським корінням.
Шольц наголосив, що влада тривалий час ретельно стежила за такими проявами у суспільстві. Проте саме зараз настав час діяти радикальніше.
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Коротко про візит Шольца в Ізраїль
Під час вильоту з Ізраїлю канцлера Німеччини застала повітряна тривога. Йому довелося лягати на землю прямо на злітну смугу аеропорту Бен-Гуріон разом зі своєю делегацією.
Тоді бойовики ХАМАС атакували Тель-Авів ракетами, а укриттів поблизу не було. Пізніше Шольца таки відвезли до укриття. Однак він встиг побачити 2 вибухи під час роботи ППО.
Варто зауважити, що держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень відвідав Ізраїль з дипломатичним візитом. Раніше повідомлялося. що метою приїзду є "додаткові обговорення з ізраїльськими офіційними особами". Однак одною з тем, ймовірно, було посилення загрози з боку Хезболли.