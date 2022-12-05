Лукашенко вийшов "міцним горішком", – Жданов про візит Шойгу в Білорусь

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу літав у Білорусь, скоріш за все, для того, щоб знову вмовити самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка вступити у війну проти України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що спершу в Білорусь прибув спеціальний борт російського міноборони з комісією, яка, ймовірно, інспектуватиме білоруську армію і російські підрозділи, які формуються з частково мобілізованих і перебувають у Білорусі. Слідом прилетів VIP-борт із президентського загону Путіна – на ньому був Шойгу.

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За словами Жданова, навіть немає сумнівів, що це було черговою спробою схилити Лукашенка, але той виявився справді "твердим горішком". Адже він спершу навіть не зустрівся з Шойгу, а відправив на зустріч міністра оборони Хреніна. І лише після того, як вони підписали свою угоду, Лукашенко все ж прийшов і потиснув руку Шойгу – ось такою була ця зустріч.

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Як розповів Жданов, цікавим є те, що з 1 грудня у білоруської армії розпочався новий навчальний період, і вона вийшла на полігони. З якою метою це зроблено – зайняти полігони і не дати росіянам можливості там займатися чи показати масовість цих навчань – сказати важко. Але факт залишається фактом – білоруси знову "навчаються".

Яка війна? Усі навчаються, всі ще не вміють воювати. Ось приблизно таке формулювання питання,

– підкреслив Жданов.

Він додав, що ця "інтенсивна підготовка" розпочалася ще 24 лютого поточного року, тобто армія Білорусі готується до потенційного вступу у війну вже десятий місяць. Це добре для нас не лише тим, що ці угруповання не наступають на Україну, а й тим що під час цих навчань витрачають величезну кількість палива та боєприпасів. Ось так Лукашенко нібито "готує" армію до війни.

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