Показав всі іграшки та провів концерт: як Кім Чен Ин розважав Шойгу в Північній Кореї

Міністр війни Росії Сергєй Шойгу прибув з візитом до Північної Кореї. Там не забарилися та тепло прийняли росіянина — показали парад та навіть поводили історичними місцями.

Звісно, північнокорейські ЗМІ все фільмували, адже не часто до Кім чен Ина навідуються "такі гості".

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Як в КНДР розважали Сергєя Шойгу

Міністр війни Росії прибув до КНДР 25 липня. Там його одразу зустріли вивіскою "Ласкаво просимо, товаришу міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу!" та бурними оплесками. Окрім обговорень співпраці Північної Кореї та Росії, під час візиту знайшовся і час для "розваг" та "культурної просвіти" міністра війни.

Шойгу в КНДР зустрічали оплесками / ЦТАК

Голова Північної Кореї навіть показав міністру війни парад. Присвячений він був 70-річчю перемоги корейського народу у Вітчизняній визвольній війні 1950-1953 року. Звісно, на параді Шойгу показали всі "іграшки", які має Кім Чен Ин, і тому числі й міжконтинентальні балістичні ракети. Делегації Росії показали й ядерний підводний безпілотник "Хіель-1", який може перебувати під водою понад 40 годин.

Шойгу показують північнокорейський парад / ЦТАК

Також Шойгу побував й на урочистому засіданні з нагоди річниці завершення Корейської війни.

Шойгу на прийомі в КНДР / ЦТАК

Однак, це не все, що підготував Кім Чен Ин для путінського делегата. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Шойгу також побував у будинку-музеї у Мангенде, де народився засновник КНДР Кім Ір Сен. А також голова Північної Кореї влаштував прийом Шойгу з цілим концертом. Міністр же не приїхав з пустими руками – він передав Кім Чен Ину "подарунок від Путіна".

Сергєй Шойгу та Кім Чен Ин на концерті / ЦТАК

Міністр оборони КНДР під час візиту Шойгу заявив, що вони разом з Росією будуть протистояти "розбійницькій стратегії" світового панування США. Шойгу, своєю чергою, був радий відвідати Північну Корею і заявив, що КНДР – це важливий партнер Росії. Візит же зміцнить взаємодію оборонних структур двох країн.

Радий зустрічі та знайомству з Вами. Із вдячністю скористався Вашим запрошенням відвідати Пхеньян – столицю дружньої нам держави,

– заявляв російський міністр.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, делегація на чолі з Шойгу вже покинула Пхеньян.

Мета візиту Сергєя Шойгу