На хід війни ніяк не вплине: що Шойгу може шукати в Ірані
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приперся з візитом до Ірану. Очевидно, що він хоче розширювати військову співпрацю.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що в ГУР вже розшукують місце виробництва "Шахедів" в Росії, якщо воно дійсно існує. Тому скоро в Шойгу може бути ще більше проблем.
Дивіться також Як Китай постачає дрони Росії, обходячи санкції: схеми та де навчаються російські пілоти
Навіщо Шойгу приїхав до Ірану
Як наголосив Нарожний, найімовірніше, Шойгу буде домовлятися про розширення військової співпраці з Іраном. Йому насамперед потрібні 152-міліметрові артилерійські боєприпаси та снаряди для мінометів. Можливо, він проситиме й балістичні ракети.
Більш ніж впевнений, що Іран ракети не дасть. Снаряди – це реалістично. Тим паче що в Росії є налагоджені шляхи постачання через Каспійське море. А в обмін вони можуть дати як готівкою долари, євро або ж золото. Також у відповідь Росія може надати Ірану певні технології чи ті ж літаки,
– зауважив Нарожний.
Дивіться розмову з Павлом Нарожним на ютубі 24 Каналу
Зрозуміло, що певну військову допомогу Росія отримає після візиту Шойгу до Ірану. Однак це не буде зброя, яка здатна переломити хід війни.
Візит Шойгу в Іран: коротко
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приїхав з візитом до Ірану, де зустрівся із військовим керівництвом країни. У Кремлі заявили, що хочуть збільшити військове співробітництво.
- В українській розвідці вже прокоментували візит Шойгу до Ірану. Там підкреслили, що зараз представники російського режиму мають можливість їхати з візитом лише у незначну кількість країн.
- Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Шойгу домовлятиметься про військову співпрацю. Росія не має достатньої кількості запасів для ведення тривалої війни.