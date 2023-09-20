На хід війни ніяк не вплине: що Шойгу може шукати в Ірані

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу приперся з візитом до Ірану. Очевидно, що він хоче розширювати військову співпрацю.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що в ГУР вже розшукують місце виробництва "Шахедів" в Росії, якщо воно дійсно існує. Тому скоро в Шойгу може бути ще більше проблем.

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Навіщо Шойгу приїхав до Ірану

Як наголосив Нарожний, найімовірніше, Шойгу буде домовлятися про розширення військової співпраці з Іраном. Йому насамперед потрібні 152-міліметрові артилерійські боєприпаси та снаряди для мінометів. Можливо, він проситиме й балістичні ракети.

Більш ніж впевнений, що Іран ракети не дасть. Снаряди – це реалістично. Тим паче що в Росії є налагоджені шляхи постачання через Каспійське море. А в обмін вони можуть дати як готівкою долари, євро або ж золото. Також у відповідь Росія може надати Ірану певні технології чи ті ж літаки,

– зауважив Нарожний.

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Зрозуміло, що певну військову допомогу Росія отримає після візиту Шойгу до Ірану. Однак це не буде зброя, яка здатна переломити хід війни.

Візит Шойгу в Іран: коротко