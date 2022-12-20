Генерали у літній формі взимку, – Жданов розніс шоу Шойгу з нібито поїздкою на фронт

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що 18 грудня міністр оборони Сєргєй Шойгу нібито приїхав на фронт та облітав на гелікоптері позиції окупантів. Це все – звичайна показуха.

Про це на ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, російська пропаганда дещо змінила свої методички. Тепер вони не критикують військових за поразки, а навпаки намагаються продемонструвати, що піклуються про них.

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Тут особливо цікаво дивитися на поведінку президентів. Якщо Володимир Зеленський сміливо їде на прифронтові території, то Владімір Путін досі сидить у своєму бункері і зрідка виходить.

Російська пропаганда вирішила змінити свою парадигму. Тепер вони хвалять, а не критикують генералів за різні невдачі,

– зазначив Жданов.

Чи справді Шойгу був на лінії фронту

Як наголосив Жданов, дуже сумнівно, що Шойгу дійсно прилітав на лінію фронту. У відповідному відео можна побачити, що генерали перебувають у літній формі, а у війні з ілюмінатора видно зелену траву, хоч зараз вже зима.

Є великі сумніви, що це взагалі була територія України. Ще один показник. Вони нібито продемонстрували лінію фронту, але чомусь біля передових позицій взагалі немає слідів від роботи української артилерії,

– наголосив Жданов.

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Цей візит Шойгу та нещодавня зустріч Путіна із генералами свідчать про те, що в режиму все досить погано із піаром та рейтингом. Популярність війни серед російського населення поступово спадає. Люди від цього втомилися.

Куди саме насправді їздив Шойгу