Україна на це не погодиться: що Путіну запропує Сі Цзіньпін

Найближчим часом глава КНР Сі Цзіньпін прилетить до Москви, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Проте про що саме будуть говорити очільники Китаю та країни-агресорки достеменно не відомо.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що цей візит Сі Цзіньпіна – спроба утворити враження на Захід, що антизахідний альянс Китаю, Ірану, Росії, Північної Кореї і Білорусі, є не аморфним, а має стабільний порядок денний. Про це він розповів 24 Каналу.

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Він додав, що ці країни у такий спосіб намагаються висунути гібридну альтернативу НАТО або західному світопорядку.

"Також це спроба підняти ставки, але більшою мірою політико-символічна. І намагання показати, мовляв, ми не кидаємо Росію, а вона не кидає нас. Ми всі частина абстрактної системи координат", – вважає Божко.

Це не задовольняє Україну

Одна з версій візиту Сі Цзіньпіна до Москви – натиснути на Путіна, щоб він припинив війну. А потім глава Китаю поговорить з Володимиром Зеленським, щоб Україна зупинилась не на кордонах 1991 року, а на кордонах територій, які будуть деокуповані на той момент.

Якби це хоч з якогось ракурсу було можливо для України, то ця думка вже була б прийнята без Сі Цзіньпіна. Але ні суспільство, ні політикум, ні армія не збираються приставати на такий сценарій,

– наголосив політолог.

На його думку, участь чи не участь глави КНР у пропонуванні саме такого плану, дуже відносно на щось впливає. Тому що це все одно не задовольняє Україну.

Що б нам не гарантували – кредити, "шовкові шляхи", ще щось – це не вирішує для нас основного питання безпеки, яке не буде закрито без повного контролю над усіма законними територіями України в кордонах 1991 року,

– впевнений співрозмовник.

Про що свідчить візит Сі Цзіньпіна до Росії: дивіться відео

Китай має монопольне право на захід в російську економіку

Він зауважив, що воєнний стан, в якому перебуває Росія, не є невигідним для Китаю. Адже Пекін має ледве не монопольне право на захід в російську економіку, тому що він має природну промисловість, технологічних гігантів з великими капіталами. А в Росії є лише ресурси.

З виходом західних технологічних компаній з Росії, очевидно хтось їх має замістити. І їх замістять китайські компанії. І Пекін буде заходити в Росії з усвідомленням, що можна нав'язати Москві будь-які умови, тому що Захід не повернеться на російський ринок у довоєнному масштабі. А тому Китай єдиний покупець їхніх товарів,

– підкреслив аналітик.

За словами Ярослава Божко, внутрішня криза в Росії не сильно ламає китайські плани. А зруйнування конструкту держави чи геополітичний розворот Росії хоч на якусь лояльність з Заходом або нейтралітет, буде проблемою для Китаю, але зараз це не відбувається.

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