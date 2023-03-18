Китай вибрав вдалий момент показати Росії територіальні претензії, – Піонтковський
Глава Китаю Сі Цзіньпін має 20 – 22 березня приїхати до Москви. І в Кремлі на цей візит покладають великі надії.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, росіяни вважають, що Сі Цзіньпін їх всіх розсудить, надасть все – чіпи, інтегральні схеми тощо. Це остання надія Кремля.
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Путін відчайдушно потребує допомоги
Піонтковський зазначив, що Сі Цзіньпін дуже чітко висунув свої умови.
За декілька днів до свого візиту в Москву, він організував публікацію міністерством природних ресурсів Китаю нових географічних карт усього азійського регіону. На цих картах десятки російських населених пунктів від Владивостоку до Іркутська позначені "ісконими" китайськими назвами,
– пояснив він.
Китайська карта / Скриншот із сайту уряду Китаю
За словами Піонтковського, такі назви ці населені пункти мали у XIX столітті до анексії царським урядом великої частини китайської території.
"Сі Цзіньпін вибрав вдалий момент для цього, адже Путін відчайдушно потребує його допомоги. Тому Москва навіть не посміло щось заперечити Китаю на таку очевидну претензію на російські території. А не заперечила, значить мовчазно визнала", – зазначив опозиціонер.
Андрій Піонтковський про мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви: дивіться відео
На його думку, Сі їде до свого північного васала, який визнає владу свого сюзерена.
"Він спробує врятувати Путіна, щоб вивести війну на якусь почесну нічию", – вважає Андрій Піонтковський.
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: думки аналітиків
- Політолог Тарас Загородній вважає, що Сі Цзіньпін не може відмовитись від візиту після того, як суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. За його словами, якщо глава Китаю не приїде до Росії, то покаже, що Пекін злякався Сполучених Штатів, тому напевно, що Сі приїде. Але це вже дипломатичний програш Пекіну,
- Опозиційний журналіст Ігор Яковенко зазначив, що Путіну зараз потрібна рука допомоги від Китаю, який може змінити свою нейтральну позицію щодо війни Росії проти України на підтримку країни-агресорки.
- Факт публікації карти, на якій деяким містам Росії повернули китайські назви, це масштабний ляпас по самолюбству Путіна. Такі кроки з боку Китаю виглядають доволі дивно, адже Сі начебто збирається поговорити з Путіним.