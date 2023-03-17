Ділити Сибір не будуть: Шейтельман припустив мету візиту Сі Цзіньпіна до Путіна

Очільник Китаю Сі Цзіньпін планує незабаром відвідати з візитом Москву. Поїздка китайського лідера матиме дві складові – політичну та економічну.

Політична складова візиту Сі Цзіньпіна до Москви матиме ще й символічний характер. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

Варте уваги Через банкрутство Кремля: як Росія та Білорусь стали поживою для Китаю

Політична складова візиту

Лідер Китаю обов'язково говоритиме про необхідність миру. Він вислухає російського диктатора Владіміра Путіна, а потім Президента Україна Володимира Зеленського. Однак не буде на когось тиснути або приймати рішення.

Отже, Сі Цзіньпін збере інформацію та скаже усі ввічливі слова. Утім, найімовірніше, навіть не обмовиться про перший пункт у китайському "мирному плані". Мовиться про територіальну цілісність держав у межах статуту ООН.

Сі Цзіньпін не говоритиме про це, він не Ердоган (президент Туреччини Реджеп Ердоган – 24 Канал), який прямо говорить Путіну, що Крим – це Україна, тому його треба повернути,

– припустив політтехнолог.

Тобто все, що скаже очільник Китаю матиме загальний характер. Водночас Сі може пригрозити Путіну щодо застосування ядерної зброї.

Шейтельман припустив, мету візиту Сі Цзіньпіна до Москви: дивіться відео

Економічна складова поїзди Сі до Москви

Упродовж останніх кількох місяців у Росії утворився надлишок усього, що вони видобувають. Росіянам немає куди подіти його. Так, наразі наші партнери запровадили стелю цін на російські нафту та нафтопродукти.

Навіть Індія долучилася до неї, а це сильно вдарило по країні-агресорці. Річ у тім, що транспортування нафти з Росії до Індії є ускладненим і потребує великих затрат. Водночас ціни на російські нафтопродукти суттєво просідають. Ба більше, складна ситуація у росіян і з газом та алюмінієм.

За цей час Росія тисячу разів пропонувала китайцям у різних видах усю свою продукцію. Можливо Сі Цзіньпін під час цього візиту їде заробити багато грошей для Китаю,

– припустив політтехнолог.

Так, лідер Китаю може погодитися купувати російську продукцію задешево, але з контрактом на 10 – 20 років. Тобто війна закінчиться, але Москва не зможе порушити контракт з Пекіном, який буде побудований на сьогоднішніх реаліях.

"Китай розуміє, що сьогодні Росія підпишеться під все що завгодно, бо їй треба кудись дівати цю нафту", – сказав Шейтельман.

Цікаво Російська дурість і китайська мудрість: чому не варто плести зашморги для сусідів

Крім того, Китай планує будувати великі інфраструктурні об'єкти на території Росії. Тут не мовиться про забирання у Росії Сибіру, оскільки це має образне значення. Втім, коли Пекін займається такими проєктами, то залучає переважно лише своїх громадян. Відтак, росіянам доступ туди може бути заборонений.

Водночас очільник Кремля не може відмовити у цьому питанні Сі Цзіньпіну. Так, через шалений дефіцит бюджету Росії вкрай необхідні гроші.