Сибіга після зустрічі з новою владою Сирії виступив із потужною заявою

30 грудня очільник МЗС України зустрівся із новим лідером Сирії. Андрій Сибіга висловився щодо перспективи відновлення дипломатичних відносин між країнами.

Українська делегація на чолі з очільником МЗС провела детальні та плідні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані, передає 24 Канал.

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Деталі зустрічі у Дамаску

Після переговорів відбулася пресконференція, під час якої Андрій Сибіга привітав сирійський народ із перемогою революції. Також міністр передав сирійцям особисте послання від президента Зеленського. Український лідер надіслав запевняння у тому, що Київ допомагатиме Сирії. Вже завтра до країни прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять 500 тонн українського борошна.

Дипломат вказав на символічний контраст – Україна навіть у часи війни залишається гарантом продовольчої безпеки та допомагає іншим. Тим часом, як Росія експортувала до Сирії бомби, смерть та руйнування. ми експортуємо борошно, гарантії життя та відновлення.

Сибіга нагадав, що саме стало причиною розриву дипломатичних відносин України та Сирії кілька років тому. У 2022 році Башар Асад визнав "незалежність" окупованих Росією частин Донеччини та Луганщини.

Міністр підкреслив, що Київ сподівається, що "нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України". "Ми готові та чекаємо на кроки сирійської сторони", – додав він.

Візит Сибіги до Дамаску / Фото МЗС

Сибіга зауважив, що Сирія та Україна сильно постраждали від злочинних російського та іранського режимів.

Ми переконані, що в стратегічній перспективі зведення нанівець російської присутності в Сирії сприятиме стабільності не лише сирійської держави, але і всього Близького Сходу та Африки. Навіть якщо це займе якийсь час,

– наголосив дипломат.

Візит української делегації в Дамаск вперше за багато років Сибіга охарактеризував як "готовність відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах з Сирією".

Україна прагне до створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів, обмін технологіями, взаємодію в сферах кібербезпеки та захисту інформації.