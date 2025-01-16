Зеленський з Стармером оглянули нові дрони-бомбери й розвідувальні БпЛА: чим особлива ця зброя

У четвер, 16 січня, до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії. У ході візиту Володимиру Зеленському та Кіру Стармеру продемонстрували новітні британсько-українські розробки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського та Офіс президента.

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Що відомо про нові розробки у сфері безпілотних технологій

Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів, оглянули розробки, які допомагають нашим захисникам у захисті від росіян.

Їм продемонстрували дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, платформи – носії FPV-дронів вироблені українськими компаніями, а також разом із британськими партнерами.

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Відомо, що нові бомбери можуть нести й скидати до 40 кілограмів боєприпасів на відстань понад 15 кілометрів. Ці коптери ефективно знищують ворожі цілі, зокрема логістику на передньому краї та в неглибокому тилу, особливо вночі.

Президентам також розповіли про платформу – носій FPV-дронів – українсько-британську розробку, а також українські розвідувальні БпЛА, що містять модулі зв’язку британського виробництва.

Я думаю, що ми досягнемо справді значних результатів цього року. Ми збільшимо виробництво з нашими партнерами – насамперед з Британії. Ми хочемо збільшити виробництво, у деяких напрямках подвоїти його,

– сказав Зеленський.

Кір Стармер наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні створювати те, що посилює її в протистоянні російській агресії і дає змогу зберігати життя українців та українок

До слова, під час візиту Стармера Київ та Лондон підписали угоду про 100-річне партнерство. Так, Велика Британія щорічно надаватиме Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 мільярда доларів, стільки, скільки буде необхідно. Ще закріплено партнерство у сфері морської безпеки та створення спільних флотилій, а також співпрацю у культурній, освітній, науковій та технологічній галузях.