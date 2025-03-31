Візит Трампа в Саудівську Аравію перенесли з 2 причин: як до цього може бути причетна Україна

Президент США Дональд Трамп планував відвідати Саудівську Аравію 28 квітня, але поїздку перенесли на травень. Це рішення може бути пов'язане з Україною, хоча є й інші фактори, які могли вплинути на зміни в графіку.

Зокрема, йдеться про інвестиції Ер-Ріяду в американський бізнес, а також ситуацію на Близькому Сході, де знову розпочалися бойові дії. Про це детальніше розповів політтехнолог Олег Постернак у коментарі для 24 Каналу.

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Навіщо Трампу зміцнювати зв'язки із Саудівською Аравією

На думку політтехнолога, наразі дивно пов'язувати відвідини Ер-Ріяду з перемир'ям між Україною та Росією, якого Трампу поки не вдається досягти до Великодня. Є кілька факторів, які можуть впливати на його рішення відвідати королівство.

Перший фактор – це економічні відносини, зокрема інвестиції Саудівської Аравії в американський бізнес. Трамп вже заявляв, що готовий приїхати, якщо саудити інвестують у США значні суми, зокрема на трильйон доларів.

Економіка є важливою для президента Сполучених Штатів Америки, адже він завжди був зацікавлений у підтримці торгових зв'язків, особливо з країнами Перської затоки.

Для Трампа гроші – це "кров" в економіку, враховуючи його митні обмеження і конфлікти Канадою, Панамою, ЄС та Китаєм, він дуже зацікавлений проробити ще одне вікно на Близький Схід,

– поділився Олег Постернак.

Другим фактором є ситуація на Близькому Сході, зокрема бойові дії в Газі, де Ізраїль відновив військову операцію проти ХАМАС. Саудити активно підтримують ідею створення Палестинської держави, проти чого Трамп раніше був скептично налаштований, навіть пропонував виселити палестинців з Гази.

Також США мають стратегічні інтереси в регіоні. Трамп хоче зміцнити відносини з Саудівською Аравією для протистояння Китаю. Кілька років тому країни уклали стратегічну угоду, схожа також була укладена з Іраном. Крім того, це може бути підготовка до потенційної війни з Іраном, про що свідчать нещодавні заяви Тегерану щодо бойової готовності американських ракет.

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Нагадаємо, що Трамп під час свого першого президентства також приїздив до Саудівської Аравії. Завдяки контактам з Ер-Ріядом, Вашингтон зміг укласти "Авраамові угоди".