Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розвивати довгострокові, стратегічні відносини з Сирією та цінує шанс на відновлення нормального й стабільного життя в країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України. Зазначається, що за дорученням Зеленського міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль відвідали Дамаск із візитом.

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Зеленський висловився про візит української делегації до Сирії

Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація провела важливі переговори з сирійською адміністрацією, лідером Ахмедом Аш-Шараа й міністрами.

Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії,

– написав Зеленський.

Президент додав, що перші 500 тонн українського пшеничного борошна мають прибути до Сирії вже у вівторок, 31 грудня. В подальшому плануються нові постачання, а також поглиблення взаємовигідної співпраці в багатьох сферах.

Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини,

– підсумував Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що очікує від міністрів Сибіги та Коваля звіту за результатами візиту після повернення в Україну.