Не треба робити сенсації, ми контактуємо, – Зеленський про можливий візит Віткоффа та Кушнера

Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва. Глава держави наголосив, що українська сторона постійно з ними контактує.

Про це президент України сказав в інтерв'ю, яке транслювали в етері національного маратону.

До теми Треба готуватися, – політолог заінтригував, з чим Віткофф й Кушнер вперше приїдуть в Україну

Що сказав Зеленський про можливий візит Кушнера та Віткоффа в Україну?

Володимир Зеленський сказав, що вважає, що приїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну потрібен насамперед не українській стороні, а безпосередньо представникам Дональда Трампа.

Чому? Тому що це неповага – їздити в Москву і не приїжджати в Київ,

– наголосив український лідер.

Президент зауважив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.

"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті телефоном, і висловлюють бажання продовжувати комунікацію і перемовини", – сказав президент.

Що відомо про можливу поїздку представників Трампа у Київ?