24 Канал Новини політики Не треба робити сенсації, ми контактуємо, – Зеленський про можливий візит Віткоффа та Кушнера
20 квітня, 23:22
Оновлено - 23:33, 20 квітня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва. Українська сторона постійно з ними контактує.
  • Президент Зеленський зазначив, що приїзд представників Трампа в Україну потрібен насамперед не українській стороні, а самим представникам Трампа, і що українська сторона може зустрічатися з ними і в інших країнах.

Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва. Глава держави наголосив, що українська сторона постійно з ними контактує.

Про це президент України сказав в інтерв'ю, яке транслювали в етері національного маратону.

До теми Треба готуватися, – політолог заінтригував, з чим Віткофф й Кушнер вперше приїдуть в Україну 

Що сказав Зеленський про можливий візит Кушнера та Віткоффа в Україну?

Володимир Зеленський сказав, що вважає, що приїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну потрібен насамперед не українській стороні, а безпосередньо представникам Дональда Трампа. 

Чому? Тому що це неповага – їздити в Москву і не приїжджати в Київ, 
– наголосив український лідер. 

Президент зауважив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.

"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті телефоном, і висловлюють бажання продовжувати комунікацію і перемовини", – сказав президент.

Що відомо про можливу поїздку представників Трампа у Київ?

  • 4 квітня Кирило Буданов повідомляв про ймовірний приїзд представників Дональда Трампа до України. Тоді глава Офісу Президента зазначав, що це могло статися після православного Великодня, який припадав на 12 квітня.

  • Пізніше Буданов казав, що візит делегації США очікується за "плюс – мінус тиждень після Великодня". До складу переговорної команди американців увійдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер, до них може долучитися й сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

  • Уже 14 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що незабаром до української столиці прибудуть представники Дональда Трампа Кушнер і Віткофф. Утім, точна дата їх приїзду залишається невизначеною.