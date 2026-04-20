Не треба робити сенсації, ми контактуємо, – Зеленський про можливий візит Віткоффа та Кушнера
Володимир Зеленський вважає, що не варто робити сенсації з можливого візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва. Глава держави наголосив, що українська сторона постійно з ними контактує.
Про це президент України сказав в інтерв'ю, яке транслювали в етері національного маратону.
До теми Треба готуватися, – політолог заінтригував, з чим Віткофф й Кушнер вперше приїдуть в Україну
Що сказав Зеленський про можливий візит Кушнера та Віткоффа в Україну?
Володимир Зеленський сказав, що вважає, що приїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну потрібен насамперед не українській стороні, а безпосередньо представникам Дональда Трампа.
Чому? Тому що це неповага – їздити в Москву і не приїжджати в Київ,
– наголосив український лідер.
Президент зауважив, що українська сторона може зустрічатися з представниками Трампа і в інших країнах.
"Ми ж не про місце, ми ж про результат. Вони в контакті телефоном, і висловлюють бажання продовжувати комунікацію і перемовини", – сказав президент.
Що відомо про можливу поїздку представників Трампа у Київ?
4 квітня Кирило Буданов повідомляв про ймовірний приїзд представників Дональда Трампа до України. Тоді глава Офісу Президента зазначав, що це могло статися після православного Великодня, який припадав на 12 квітня.
Пізніше Буданов казав, що візит делегації США очікується за "плюс – мінус тиждень після Великодня". До складу переговорної команди американців увійдуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер, до них може долучитися й сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Уже 14 квітня Володимир Зеленський підтвердив, що незабаром до української столиці прибудуть представники Дональда Трампа Кушнер і Віткофф. Утім, точна дата їх приїзду залишається невизначеною.