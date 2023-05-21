Хліб – новий енергоресурс: як Україна може переманити союзників Росії з Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський 19 травня відвідав Саудівську Аравію. Україні вкрай важливо налагоджувати співпрацю з країнами Близького Сходу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, візит Зеленського до Саудівської Аравії надзвичайно потрібний. Україні є що запропонувати державам Близького Сходу, які подекуди співпрацюють з Росією.

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Чим Україна може зацікавити країни Близького Сходу

Як наголосив Давидюк, цей візит можна умовно схарактеризувати як "приїзд до союзників наших ворогів". І це теж дуже потрібно.

Ми показуємо теж, що ми – круті хлопці. І нам дійсно є що запропонувати. Порти, аграрка, зброя – купівля, продаж, виробництво. Знову-таки державні сервіси. Ми за 8 років дуже їх підігнали – можемо їх навчити. Але харчова безпека – найголовніше. Ми привозимо зерно, з якого вони роблять дешевий смачний хліб,

– наголосив Давидюк.

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Україна формально годує пів мільярда людей у світі. Таких держав зовсім небагато. І що найважливіше – Україна може збільшити кількість вирощених зернових.

Я говорив з нашими та західними аграріями. Якщо ми зараз робимо умовно 40 – 70 мільйонів тонн різних зернових, то наш потенціал значно вищий. Вони говорили, що ми здатні виробити 140 мільйонів тонн при власному потенціалі,

– зауважив Давидюк.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії: коротко