Хліб – новий енергоресурс: як Україна може переманити союзників Росії з Близького Сходу
Президент Володимир Зеленський 19 травня відвідав Саудівську Аравію. Україні вкрай важливо налагоджувати співпрацю з країнами Близького Сходу.
Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, візит Зеленського до Саудівської Аравії надзвичайно потрібний. Україні є що запропонувати державам Близького Сходу, які подекуди співпрацюють з Росією.
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Чим Україна може зацікавити країни Близького Сходу
Як наголосив Давидюк, цей візит можна умовно схарактеризувати як "приїзд до союзників наших ворогів". І це теж дуже потрібно.
Ми показуємо теж, що ми – круті хлопці. І нам дійсно є що запропонувати. Порти, аграрка, зброя – купівля, продаж, виробництво. Знову-таки державні сервіси. Ми за 8 років дуже їх підігнали – можемо їх навчити. Але харчова безпека – найголовніше. Ми привозимо зерно, з якого вони роблять дешевий смачний хліб,
– наголосив Давидюк.
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Україна формально годує пів мільярда людей у світі. Таких держав зовсім небагато. І що найважливіше – Україна може збільшити кількість вирощених зернових.
Я говорив з нашими та західними аграріями. Якщо ми зараз робимо умовно 40 – 70 мільйонів тонн різних зернових, то наш потенціал значно вищий. Вони говорили, що ми здатні виробити 140 мільйонів тонн при власному потенціалі,
– зауважив Давидюк.
Візит Зеленського до Саудівської Аравії: коротко
- Президент України Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію 19 травня. Там він провів зустріч з спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом.
- Відомо, що наприкінці лютого до України приїжджав очільник МЗС Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан. Тоді за результатами візиту Саудівська Аравія виділила Україні 400 мільйонів доларів допомоги.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що позиція арабських країн щодо війни в Україні є важливою. Відомо, що Росія намагається впливати як на Латинську Америку, так і на Африку та арабський світ. Цей вплив потрібно нівелювати.