Ветерани мають бути у пріоритеті при влаштуванні на "оборонку", – Зеленський на Дніпропетровщині

19 серпня президент Зеленський здійнив робочу поїздку на Дніпропетровщину. Глава держави поспілкувався з ветеранами українсько-російської війни.

Під час поїздки Зеленський ознайомився з впровадженням ветеранської політики у регіоні. Зокрема, президенту розповіли про проєкт ОВА Титани.UA, створений для підтримки захисників і захисниць на шляху відновлення та адаптації до цивільного життя.

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Ініціативи для ветеранів

Проєкт передбачає, що воїни, які відновилися після важких поранень супроводжуватимуть ветеранів у кожній громаді області.

Головне ваше надбання – що всі хлопці разом. І є такий магніт. Молодці, що ви це організували. Приємно, коли ветерани повертаються, і ви можете допомогти своїм побратимам,

– прокоментував проєкт Зеленський.

Глава держави та начальник ОВА Сергій Лисак обговорили з захисниками найактуальніші для них питання, зокрема щодо протезування, реабілітації та роботи.

Зеленський наголосив, що ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах. Він висловив думку про те, що ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.

Також президента ознайомили із послугою "Я – ветеран". У всіх відділеннях ЦНАП надають понад 500 сервісів для ветеранів, членів їхніх сімей та членів родин загиблих захисників і захисниць.

Крім того, в області створили путівник ветерана "Піксель", де міститься вся необхідна інформація щодо реабілітації, протезування, навчання, роботи, бізнесу, спорту та відпочинку.

Зеленський відвідав Дніпропетровщину / Фото Офіс президента