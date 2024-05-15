ЗМІ пишуть про скасовані візити Зеленського за кордон: як відреагували у президента

Західні видання писали, що президент Зеленський мав поїхати до Іспанії та Португалії, зокрема задля підписання безпекових угод. Втім, тепер ЗМІ зазначають, що глава держави скасував ці поїздки.

Як зазначає CNN Portugal, Зеленський відклав візити за кордон через ситуацію на півночі Харківщини.

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Що кажуть у ЗМІ

Так, учора Europa Press із посиланням Королівський палац Іспанії, повідомило, що Володимир Зеленський 17 травня відвідає Мадрид, де його прийме сам король Феліпе VI. Зазначається, що між лідерами країн заплановане підписання угоди про гарантії безпеки, яка включатиме постачання зброї, співпрацю в оборонній сфері та розвідці.

: Наразі Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами. Серед них: Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія та Латвія. Крім того, Зеленський заявляв про підготовку тексту угоди зі США.

Втім, вже сьогодні з'явилася інформація про те, що президент переніс поїздки до Іспанії та Португалії. Причиною тому стала внутрішня ситуація в Україні, зокрема складна обстановка на кількох лініях фронту. На тлі загострення російського наступу поїздка на Піренейський півострів була б недоцільною.

Як відреагували в Офісі президента

10 травня росіяни здійснили прорив кордону на півночі Харківщини, захопивши низку населенних пунктів.

У коментарі 24 Каналу речник Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що президент ніколи не заявляв про свої наміри відвідати Іспанію та Португалію.

Раніше іноземні видання вказували, що в уряді не коментують ймовірні візити українського лідера за кордон з міркувань безпеки.

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