Оборона – на першому місці: у Зеленського розкрили деталі візиту у Польщу

Володимир Зеленський прибув з візитом в Польщу. Пріоритетним під час поїздки буде питання української оборони.

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров розповів в ефірі телемарафону, що Володимир Зеленський разом з першою леді вже розпочав свій офіційний візит, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про візит Зеленського у Польщу

Можу сказати, що зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою, з прем'єром Матеушем Моравецьким. Також буде багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей,

– заявив Никифоров.

Речник президента України розповів, що Володимир Зеленський також зустрінеться з:

польським бізнесом;

рятувальниками;

волонтерами;

мерами прикордонних з Україною міст тощо.

"І головне, ввечері буде велика промова президента для поляків і українців, які постійно або тимчасово перебувають у Польщі… Це справді перший візит президента до Польщі, бо раніше через її територію ми їхали до інших країн, а саме до Польщі ми їдемо цілеспрямовано вперше з початку війни", – заявив Никифоров.

Яка пріоритетна тема візиту Зеленського

Сергій Никифоров розповів, що це перший цілеспрямований візит Володимира Зеленського в Польщу.

Оборона буде на першому місці, очевидно. Будемо говорити про оборону, економіку, транскордонний рух, зокрема залізничне сполучення, розширення можливостей для переходу кордону,

– пояснив речник.

Він додав, що буде багато розмов про економіку, як на державному рівні, так і буде зустріч з бізнесом.

"Будемо говорити про наші європейські справи, санкції. Великий перелік тем", – запевнив Никифоров.

Візит Зеленського в Польщу