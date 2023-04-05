Оборона – на першому місці: у Зеленського розкрили деталі візиту у Польщу
Володимир Зеленський прибув з візитом в Польщу. Пріоритетним під час поїздки буде питання української оборони.
Прессекретар українського президента Сергій Никифоров розповів в ефірі телемарафону, що Володимир Зеленський разом з першою леді вже розпочав свій офіційний візит, повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про візит Зеленського у Польщу
Можу сказати, що зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою, з прем'єром Матеушем Моравецьким. Також буде багато інших двосторонніх і багатосторонніх зустрічей,
– заявив Никифоров.
Речник президента України розповів, що Володимир Зеленський також зустрінеться з:
- польським бізнесом;
- рятувальниками;
- волонтерами;
- мерами прикордонних з Україною міст тощо.
"І головне, ввечері буде велика промова президента для поляків і українців, які постійно або тимчасово перебувають у Польщі… Це справді перший візит президента до Польщі, бо раніше через її територію ми їхали до інших країн, а саме до Польщі ми їдемо цілеспрямовано вперше з початку війни", – заявив Никифоров.
Яка пріоритетна тема візиту Зеленського
Сергій Никифоров розповів, що це перший цілеспрямований візит Володимира Зеленського в Польщу.
Оборона буде на першому місці, очевидно. Будемо говорити про оборону, економіку, транскордонний рух, зокрема залізничне сполучення, розширення можливостей для переходу кордону,
– пояснив речник.
Він додав, що буде багато розмов про економіку, як на державному рівні, так і буде зустріч з бізнесом.
"Будемо говорити про наші європейські справи, санкції. Великий перелік тем", – запевнив Никифоров.
Візит Зеленського в Польщу
- 3 квітня у канцелярії польського президента підтвердили візит Володимира Зеленського в Польщу. Ба більше, повідомили навіть, що він відбудеться 5 квітня.
- Вже вранці 5 квітня Зеленський з першою леді прибув у Польщу. Керівник бюро міжнародної політики при канцелярії президента Марчин Пшидач повідомив, що на 11:00 заплановане офіційне привітання гостей польським лідером Анджеєм Дудою. Далі – переговори у Президентському палаці, після цього – перемовини делегацій.
- Вже на 18:00 5 квітня має відбутись спільний виступ Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Під час звернення лідери країн розкажуть про результати перемовин.