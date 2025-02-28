Зустріч із Трампом, сенаторами та підписання угоди: що відомо про візит Зеленського до США

Володимир Зеленський 28 лютого прибув до США. Його візит до країни-союзниці дуже важливий.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого матиме низку важливих зустрічей у США. Що відомо про це – читайте у тексті 24 Каналу.

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З ким зустрінеться президент

Візит розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.

Після цього, приблизно об 11:00 за Вашингтоном або об 18:00 за Києвом, Володимир Зеленський має зустрітись з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч розпочнеться в Овальному кабінеті. Перед цим передбачені короткі заяви для ЗМІ.

Через дві години, тобто о 20:00 за Києвом, плануються заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.

Однак між цим має відбутись підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом дасть інтерв'ю телеведучому Брету Байєру для каналу Fox News.

Потім президент Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Зустріч із сенаторами

За інформацію видання CNN, сенатор від республіканців Ліндсі Грем хоче зустрітися із Зеленським у Вашингтоні за участі сенаторів від двох партій: Республіканської й Демократичної.

При цьому сенатор від демократів Річард Блюменталь також заявив, що хоче поспілкуватися із Зеленським та почути його особисту думку про рамкову угоду з США щодо рідкісноземельних копалин.

Він пояснив, що йому це "здається мені здирництвом", тому він хоче знати, чи задоволений Зеленський тими гарантіями безпеки, які має.

Я прагну, щоб моя зустріч з Зеленським була двопартійною, щоб мої колеги-республіканці могли почути від нього про те, як безпека України стосується нашої і як вимоги цієї адміністрації ставлять під загрозу нашу безпеку,

– сказав Блюменталь.

Сенатор від демократів Пітер Велч розкритикував дії адміністрації Трампа щодо України. На таку критику Велча відреагував республіканець Грем. Він вважає, що демократи не повинні навіть говорити про Путіна, бо "вони дали йому зґвалтувати Україну".

Вочевидь, думки сенаторів стосовно угоди про корисні копалини розійшлись.

Зустріч із Трампом

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбудеться на тлі того, що останнім часом заяви президента США були доволі різкими. Зокрема, він намагався тиснути на Зеленського та говорив про те. що він є "диктатором", якого підтримує всього 4% населення.

Цим він викликав неабияку суспільну реакцію. Однак згодом Трамп змінив свою думку та сказав, що "не може пригадати", щоб називав українського президента так.

При цьому Трамп навпаки висловив повагу до свого українського колеги і відзначив сміливість українців.

Розмова лідерів буде стосуватись не тільки угоди про корисні копалини.

Зеленський раніше наголошував, що хоче отримати відповідь на те, чи може Україна розраховувати на підтримку з боку США. Для українського президента це є найважливішим питанням.

Крім цього, він також планує порушити питання того, чи зможе Україна використовувати заморожені російські активи для закупівлі зброї та чи планує Трамп зняти санкції з Москви.

Підписання угоди про корисні копалини

Під час візиту Зеленського очікується підписання рамкової угоди про корисні копалини. Очікується, церемонія підписання за участі президентів обох країн.

Документ від України підписуватимуть віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Відомо, що з угоди прибрали першочергові варіанти від США про їх 100% володіння інвестиційним фондом і суму в 500 млрд. Керуватимуть фондом Україна та Сполучені Штати спільно.