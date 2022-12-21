Візит Зеленського до США: чим летів президент
Джерело:CNN
У середу, 21 грудня, глава держави зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Останній запросив Зеленського, бо вирішив, що війна переходить "у нову фазу".
Як відомо, Зеленський вперше покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення. Вивезенням президента займались різні структури США.
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Як Зеленський дістався США
Як зазначають, поїздку президента забезпечував американський військовий літак.
Обидві країни розпочали вживати безпекових заходів одразу після того, як тиждень тому Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Америку.
За інформацією видання, Зеленський спершу прибув потягом до Польщі у Перемишль, неподалік від польсько-українського кордону. Згодом він вилетів з аеропорту Жешув, прямуючи безпосередньо до Вашингтона. Президента України бачили з послом США в Україні Бріджит Брінк.
Як зазначають в Адміністрації Байдена, Зеленський планує залишити Вашингтон одразу після виступу перед Конгресом на Капітолійському пагорбі, тож візит триватиме лише кілька годин.
Зустріч Зеленського і Байдена: останні новини
- Зранку 21 грудня прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив інформацію про візит українського лідера до США. Зауважимо, що спочатку про поїздку повідомили західні ЗМІ.
- Під час свого візиту Зеленський особисто зустрінеться з колегою Джо Байденом. Вони обговорять всебічну співпрацю України та США, зокрема, порушуватимуть питання зміцнення стійкості й обороноздатності нашої держави.
- Крім того, у планах Зеленського – виступ з промовою перед спільним засіданням двох палат Конгресу США. А також він проведе низку двосторонніх зустрічей у Вашингтоні.
- Президент США Джо Байден не збирається тиснути на Зеленського чи підштовхувати до переговорів. Президент США має намір працювати з Конгресом і партнерами, щоб Україна мала найкраще становище на полі бою і за столом переговорів, коли для них настане час.