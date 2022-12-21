Візит Зеленського до США: чим летів президент

У середу, 21 грудня, глава держави зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Останній запросив Зеленського, бо вирішив, що війна переходить "у нову фазу".

Як відомо, Зеленський вперше покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення. Вивезенням президента займались різні структури США.

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Як зазначають, поїздку президента забезпечував американський військовий літак.

Обидві країни розпочали вживати безпекових заходів одразу після того, як тиждень тому Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Америку.

За інформацією видання, Зеленський спершу прибув потягом до Польщі у Перемишль, неподалік від польсько-українського кордону. Згодом він вилетів з аеропорту Жешув, прямуючи безпосередньо до Вашингтона. Президента України бачили з послом США в Україні Бріджит Брінк.

Як зазначають в Адміністрації Байдена, Зеленський планує залишити Вашингтон одразу після виступу перед Конгресом на Капітолійському пагорбі, тож візит триватиме лише кілька годин.

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