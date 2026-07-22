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24 Канал Новини політики Зеленський розглядає можливість поїздки до США у липні, – ЗМІ
22 липня, 19:28
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Оновлено - 19:40, 22 липня

Зеленський розглядає можливість поїздки до США у липні, – ЗМІ

Владислав Кравцов

Володимир Зеленський розглядає можливість дипломатичної поїздки до США. Це може статися вже до кінця липня.

Про це Суспільному повідомили джерела у дипломатичних колах.

Що відомо про можливий майбутній візит Зеленського до США?

За даними видання, Володимир Зеленський отримав запрошення на церемонію прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом, автором закону про додаткові санкції щодо Росії, який помер 11 липня.

Співрозмовники Суспільного наголосили, що візит президента України до США передбачатиме участь у похороні сенатора та двосторонню зустріч із Дональдом Трампом у межах продовження мирних перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією. 

Наразі, як наголосили журналісти, остаточний план візиту Зеленського із повним переліком зустрічей та їх учасників, як і його тривалість, не фіналізований. 

Джерела Суспільного повідомляють, що у випадку, якщо президент України не зможе взяти участь у запланованих подіях, наразі обговорюють, хто очолить українську делегацію у США.

Нагадаємо, минулого разу Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрічалися в Анкарі на полях Саміту НАТО. Тоді стало відомо, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет PAC-3 до ЗРК Patriot.

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