Володимир Зеленський прибув до Відня з неанонсованим візитом, – ЗМІ

Президент України, за словами місцевих ЗМІ, прибув до столиці Австрії. Деякі вулиці Відня перекриті, а зустрічі політиків поки залишаються таємними.

Про це пише 24 Канал із посиланням на газету Heute.

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Що відомо про візит Зеленського до Австрії

Український лідер прибув до Відня вперше з початку повномасштабної війни з Росією. Його очікували під найсуворішими заходами безпеки.

Всю площу Heldenplatz повністю ізолювали. Поліція повідомляє, що це "цілодобове обмеження доступу".

Проведення зустрічей підтвердили в Офісі Президента України. Андрій Єрмак наголосив, що у президента та команди буде чимало міжнародних зустрічей, а серед важливих тем – оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця та інвестиції в український ВПК.

За словами ЗМІ, Зеленський має зустрітися не лише з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом, а й з федеральним канцлером Крістіаном Штокером та кількома міністрами, зокрема главою МЗС Беате Майнль-Райзінгер.

Про високий рівень чутливості візиту свідчить мовчання навіть українського посольства. Натомість привертає увагу величезна присутність поліції та сувора ізоляція центру Відня,

– підкреслили в газеті.

Раніше авторитетні видання Австрії лише припускали візит українського лідера до Відня. Очікували, що Зеленський проведе переговори з канцлером Крістіаном Штокером і федеральним президентом Александром Ван дер Белленом.