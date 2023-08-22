Зеленський про результати візиту до Європи: Маємо чотири нові оборонні пакети від партнерів

Володимир Зеленський упродовж вихідних і на початку цього тижня перебував за кордоном. Там він зустрічався з союзниками України. Глава держави заявив, що повертається не з порожніми руками.

Під час ветеранського форуму Володимир Зеленський анонсував щонайменше чотири нові оборонні пакети. Необхідне для протистояння Росії нам нададуть наші міжнародні партнери, передає 24 Канал.

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Ще чотири пакети допомоги

Результатами візитів протягом цих чотирьох днів є щонайменше чотири нових оборонних пакетів від наших партнерів. А основне чого ми досягли – це відкриття для нашої держави постачання F-16,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що вже є домовленість, яка стосується того, скільки винищувачів Україна отримає від Нідерландів і Данії. Водночас глава держави зазначив, що працює над "ще більшим результатом".

"Я зустрівся з нашими хлопцями та дівчатами, які вже почали тренування в Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції. Ми розширюємо тренувальні програми", – зауважив Зеленський.

Основне про візит Зеленського до Європи