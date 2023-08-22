Зеленський про результати візиту до Європи: Маємо чотири нові оборонні пакети від партнерів
Володимир Зеленський упродовж вихідних і на початку цього тижня перебував за кордоном. Там він зустрічався з союзниками України. Глава держави заявив, що повертається не з порожніми руками.
Під час ветеранського форуму Володимир Зеленський анонсував щонайменше чотири нові оборонні пакети. Необхідне для протистояння Росії нам нададуть наші міжнародні партнери, передає 24 Канал.
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Ще чотири пакети допомоги
Результатами візитів протягом цих чотирьох днів є щонайменше чотири нових оборонних пакетів від наших партнерів. А основне чого ми досягли – це відкриття для нашої держави постачання F-16,
– наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що вже є домовленість, яка стосується того, скільки винищувачів Україна отримає від Нідерландів і Данії. Водночас глава держави зазначив, що працює над "ще більшим результатом".
"Я зустрівся з нашими хлопцями та дівчатами, які вже почали тренування в Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції. Ми розширюємо тренувальні програми", – зауважив Зеленський.
Основне про візит Зеленського до Європи
- Як ми вже зазначали, на вихідних Володимир Зеленський вирушив до Європи. Він побував у Нідерландах, Данії та Швеції.
- Так, у Швеції вдалося домовитися, що в Україні вироблятимуть CV-90. Крім того, стало відомо про старт тестування нашими пілотами винищувачів Gripen.
- Наступного дня президент був у Нідерландах і Данії. Там вдалося домовитися про передачу нашій державі F-16. Ясна річ, що це станеться після завершення опанування цих винищувачів нашими пілотами.
- Пізніше він вирушив до Греції. Там зустрівся з лідерами Західних Балкан. Під час саміту лідери 11 держав підписали Афінську декларацію. Вона передбачає підтримку територіальної цілісності України.
- Крім того, глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим і президентом Сербії Олександром Вучичем. А ще з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.