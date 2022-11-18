Путін злякався, що його сфотографують рачки, або Як Зеленський показав прірву між Україною й РФ
18 листопада 2022 , 20:13Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Тетяни Даниленко
Президент Зеленський приїхав у звільнений Херсон в одязі українського мілітарного бренду M-Tac.
Прірва розміром з цивілізацію
Президент Путін в найдорожчому італійському бренді Loro Piana не приїхав на саміт на Балі, бо злякався, що його зіб'ють з ніг і сфотографують рачки.
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Це дрібні штрихи, але вони вичерпно характеризують світоглядну прірву між країнами.Між Росією – чия армія перед своєю втечею з Херсонщини мордує червонокнижних хом'яків, і Україною – чию армію зустрічають люди зі сльозами радості.
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