Путін злякався, що його сфотографують рачки, або Як Зеленський показав прірву між Україною й РФ

18 листопада 2022 , 20:13
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Тетяна Даниленко

Джерело:

фейсбук Тетяни Даниленко

Президент Зеленський приїхав у звільнений Херсон в одязі українського мілітарного бренду M-Tac.

Прірва розміром з цивілізацію

Президент Путін в найдорожчому італійському бренді Loro Piana не приїхав на саміт на Балі, бо злякався, що його зіб'ють з ніг і сфотографують рачки.

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Візит Президента України в Херсон вкотре продемонстрував нікчемність Путіна / Скриншот відео

Це дрібні штрихи, але вони вичерпно характеризують світоглядну прірву між країнами.

Між Росією – чия армія перед своєю втечею з Херсонщини мордує червонокнижних хом'яків, і Україною – чию армію зустрічають люди зі сльозами радості.

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Автор: Тетяна Даниленко