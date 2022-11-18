Путін злякався, що його сфотографують рачки, або Як Зеленський показав прірву між Україною й РФ

Президент Зеленський приїхав у звільнений Херсон в одязі українського мілітарного бренду M-Tac.

Прірва розміром з цивілізацію

Президент Путін в найдорожчому італійському бренді Loro Piana не приїхав на саміт на Балі, бо злякався, що його зіб'ють з ніг і сфотографують рачки.

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Візит Президента України в Херсон вкотре продемонстрував нікчемність Путіна / Скриншот відео

Це дрібні штрихи, але вони вичерпно характеризують світоглядну прірву між країнами.

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