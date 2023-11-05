Візит Зеленського до Ізраїлю під загрозою, – The Times of Israel

У Ізраїлі триває війна із палестинськими бойовиками організації ХАМАС. Президент України хотів би відвідати країну із візитом солідарності, однак поки відвідини під загрозою.

Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Ізраїль, проте зараз ця поїздка опинилась під загрозою. Це пов'язано із витоком даних одного з ізраїльських каналів.

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Зеленський розчарований

Український дипломат поділився з ізраїльським виданням про те, що Володимир Зеленський сподівався, що візит стане публічним тоді, коли він вже буде в Ізраїлі.

Він дуже розчарований,

– сказав дипломат.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Зеленський не відвідували країни один одного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, проте вони провели теплу зустріч у Нью-Йорку у вересні 2023.

Візит Зеленського до Ізраїлю