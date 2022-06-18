Візит Зеленського на Одещину: президент провів нараду щодо ситуації в регіоні

18 червня Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Одеської області. Під час візиту він провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Про що говорили під час візиту на Одещину

Одразу по прибуттю голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував усіх присутніх про заходи з оборони регіону. Також мовилося про можливі шляхи, які допоможуть організувати коридор для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини.

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За словами Марченка, через російську агресію в портах Одещини заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Учасники наради також обговорили питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.

Не залишили осторонь і питання соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають на Одещині.

Крім того, було обговорено питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії. Також заслухали інформацію командувача військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

Візит Зеленського на Одещину / Фото пресслужби Президента України

Говорили і про наслідки атак по Одещині

По Одеський області окупанти завдали чимало ударів, тому на нараді заслухали інформацію щодо наслідків цих ракетних атак.

На жаль, жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Так, очільник нашої держави оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали 8 осіб, серед яких тримісячне немовля.

Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла,

– сказав Президент.

Житловий будинок, пошкоджений ворожим обстрілом / Фото пресслужби Президента України

Зеленський побував ще на Миколаївщині

18 червня Володимир Зеленський несподівано відвідав і Миколаїв. Про його візит взагалі ніхто не повідомляв. Під час поїздки президент провів нараду з військовими, де обговорив поточну ситуацію в регіоні. Вони також говорили про стан економіки в області та різні інфраструктурні проблеми. Зокрема, йшлося про відновлення постачання води до обласного центру.

Також президент разом із командою відвідав одну з місцевих лікарень. Він подякував медикам за важливу й непросту роботу, а також надав почесні звання працівникам.

Крім того, глава держави по прибуттю на Миколаївщину зустрівся з захисниками та захисницями області та вручив їм нагороди. За словами Зеленського, його візит мав на меті висловлення подяки українським оборонцям за велику роботу. Він отримав у подарунок від воїнів кепку, на якій був видрукуваний девіз їхньої бригади.

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