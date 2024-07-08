Навмисно використовує символи головування: у ЄС обговорять поїздки Орбана в Москву і Пекін

Посли країн Євросоюзу обговорюватимуть поїздки Орбана до Москви та Пекіну зі своїми "миротворчими планами" щодо війни в Україні.

Серед країн-членів ЄС зростає занепокоєння щодо цих "мирних місій" під час головування Угорщини в Раді ЄС. Про це повідомив високопоставлений дипломат на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Євросоюз непокоять поїздки Орбана

Високопосадовець ЄС розповів, що занепокоєння виникло через те, що під час двосторонніх зустрічей, зокрема з Путіним, Орбан використовував символи головування Угорщини в Раді ЄС.

У столицях зростає занепокоєння щодо ролі, яку пан Орбан приписує собі у так званій "миротворчій місії", де має бути зрозуміло, що він представляє лише власну країну. Натомість він навмисно залишає багато невизначеності, наприклад, демонструючи логотип президентства у своїх драматичних комунікаціях,

– поділився співрозмовник.

Посли намагатимуться досягти більшої ясності під час засідання у середу. Високопоставлений дипломат зазначив, що серед країн ЄС напруженість є високою лише після 7 днів головування Угорщини в Раді ЄС.

За його словами, напруженість може зрости під час підготовки Ради ЄС з закордонних справ, оскільки Угорщина досі блокує транші з Європейського фонду миру для України.

Зеленський також висловився про візити Орбана до Москви

Віктор Орбан представляє себе світові як потенційний "миротворець" у війні Росії проти України та "посередник" у переговорах.

Водночас президент України наголосив, що між Україною та державою-агресором не може бути посередництва, крім консолідованих зусиль сильних країн світу, які зможуть змусити Путіна припинити війну.