Візьму в руки автомат і буду воювати, – Арестович про те, як Зеленський відмовився покидати Київ

Впродовж 20 днів війни Росії проти України весь світ захоплюється нашим Президентом Володимиром Зеленським. Тепер робитимуть це ще більше, адже ще першого дня він відмовився від евакуації.

Зеленський сказав, що "ніколи не поїде, хоч 10 десантів висаджуйте, хоч бийте ракетами по Офісу Президента". Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Арестович розповів, як Зеленський відмовився евакуюватися

За словами Арестовича, ті, хто вважав Володимира Зеленського слабаком і маленьким актором, дуже прорахувалися. Адже ще у першу добу війни він показав свою мужність і любов до країни – відмовився від евакуації, на чому наполягали й західні партнери, і власна охорона.

Коли був десант біля Гостомеля, у нас була абсолютно точна інформація, що наступний десант сідає на Печерську. Він сказав: "Я візьму в руки автомат і буду воювати, в чому проблема?"

– сказав Арестович.

Радник глави Офісу Президента додав, що впродовж перших 48 годин, коли вже були бої в Києві та ніхто не знав, чим скінчиться, Зеленський категорично сказав: "Закрийте тему з евакуацією. Я ніколи не поїду, хоч 10 десантів висаджуйте, хоч бийте ракетами по Офісу Президента, я не поїду!".

Крім того, Арестович згадав про спокійність та драйв президента. Так-от, каже, що слід помножити на 10 його спокій і драйв – це і буде настрій Зеленського.

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