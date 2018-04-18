Визначено найбільш хіпстерські міста світу
Британська компанія MoveHub визначила рейтинг найбільш хіпстерских міст світу, дослідивши 446 міст у різних країнах світу. Оцінювали міста за такими критеріями, як наявність в місті веганських кафе, кофешопів, тату-студій, вінтажних бутиків і музичних магазинів.
В результаті був сформований Міжнародний індекс хіпстера (The International Hipster Index), відносного якого і склали рейтинг, пише Business Insider.
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Маямі
Звання найкращого хіпстерського міста в світі отримало англійське місто Брайтон. Компанія MoveHub зазначає, що це місто є улюблненим для хіпстерів з усього світу здебільшого через велику кількість кофешопів та веганських кафе.
10 найбільш хіпстерських міст в світі за версією MoveHub
1. Брайтон, Англія
Брайтон
2.Портленд, Орегон, США
Портленд
3.Солт-Лейк-Сіті, Юта, США
Солт-Лейк-Сіті
4.Сіетл, Вашингтон, США
5.Лісабон, Португалія
6.Форт-Лодердейл, Флорида, США
7.Майамі, Флорида, США
8.Орландо, Флорида, США
9.Гельсінкі, Фінляндія
10.Спокан, Вашингтон, США