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Визначено найбільш хіпстерські міста світу

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Лісабон в списку топ-10 хіпстерських міст світу
Лісабон в списку топ-10 хіпстерських міст світу / Фото з відкритих джерел

Британська компанія MoveHub визначила рейтинг найбільш хіпстерских міст світу, дослідивши 446 міст у різних країнах світу. Оцінювали міста за такими критеріями, як наявність в місті веганських кафе, кофешопів, тату-студій, вінтажних бутиків і музичних магазинів.

В результаті був сформований Міжнародний індекс хіпстера (The International Hipster Index), відносного якого і склали рейтинг, пише Business Insider.

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Маямі

Звання найкращого хіпстерського міста в світі отримало англійське місто Брайтон. Компанія MoveHub зазначає, що це місто є улюблненим для хіпстерів з усього світу здебільшого через велику кількість кофешопів та веганських кафе.

10 найбільш хіпстерських міст в світі за версією MoveHub

1. Брайтон, Англія


Брайтон

2.Портленд, Орегон, США


Портленд

3.Солт-Лейк-Сіті, Юта, США


Солт-Лейк-Сіті

4.Сіетл, Вашингтон, США

5.Лісабон, Португалія

6.Форт-Лодердейл, Флорида, США

7.Майамі, Флорида, США

8.Орландо, Флорида, США

9.Гельсінкі, Фінляндія

10.Спокан, Вашингтон, США

Теги: Подорожі LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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