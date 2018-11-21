Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України

Відбулися заключні матчі другого етапу Кубку України з баскетболу.

"Прометей" вдруге обіграв "Говерлу", здобувши впевнену домашню перемогу з рахунком 102:61. Перший матч завершився з рахунком 73:53 також на користь команди з Кам’янського. В 1/8 фіналу національного Кубку "Прометей" протистоятиме клубу Суперліги Парі-Матч "Одеса".

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Також важливу домашню перемогу здобув "Кривий Ріг КНУ-КДПУ", який у другій грі другого етапу турніру вдома з рахунком 82:64 здолав "Золотий Век". Команда з Кривого Рогу в першому матчі програла на виїзді 86:92, але за рахунок кращої різниці у другому матчі оформила вихід в 1/8 фіналу.

Всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

"Рівне" – "Запоріжжя"

"Кривий Ріг" – "Хімік"

"Тернопіль" – "Київ-Баскет"

"Шамани" – "Черкаські Мавпи"

"СумДУ" – "Дніпро"

"Прометей" – "Одеса"

"Дніпро-2" – "Політехнік"

"Миколаїв-2" – "Миколаїв"

Зазначимо, що перші матчі будуть зіграні 22-24 листопада, матчі-відповіді - 13-16 грудня.

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