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      Визначилися всі пари 1/8 фіналу Кубка України

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      Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
      Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу / ФБУ

      Відбулися заключні матчі другого етапу Кубку України з баскетболу.

      "Прометей" вдруге обіграв "Говерлу", здобувши впевнену домашню перемогу з рахунком 102:61. Перший матч завершився з рахунком 73:53 також на користь команди з Кам’янського. В 1/8 фіналу національного Кубку "Прометей" протистоятиме клубу Суперліги Парі-Матч "Одеса".

      Читайте також: "Дніпро" здобув першу перемогу у груповому раунді Кубку Європи, "Черкаські Мавпи" програли

      Також важливу домашню перемогу здобув "Кривий Ріг КНУ-КДПУ", який у другій грі другого етапу турніру вдома з рахунком 82:64 здолав "Золотий Век". Команда з Кривого Рогу в першому матчі програла на виїзді 86:92, але за рахунок кращої різниці у другому матчі оформила вихід в 1/8 фіналу.

      Всі пари 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

      • "Рівне" – "Запоріжжя"
      • "Кривий Ріг" – "Хімік"
      • "Тернопіль" – "Київ-Баскет"
      • "Шамани" – "Черкаські Мавпи"
      • "СумДУ" – "Дніпро"
      • "Прометей" – "Одеса"
      • "Дніпро-2" – "Політехнік"
      • "Миколаїв-2" – "Миколаїв"

      Зазначимо, що перші матчі будуть зіграні 22-24 листопада, матчі-відповіді - 13-16 грудня.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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