Визначився перший фіналіст Кубка України з футзалу

17-18 березня у Запоріжжі відбувається фінал чотирьох Кубка України з футзалу. В перший день змагань були зіграні матчі півфіналу.

Першу півфінальну пару Кубка України волею жереба утворили "Ураган" та господарі турніру "АРПИ Запоріжжя", які у цьому протистоянні були номінальними гостями. На чвертьфінальній стадії підопічні Максима Павленка подолали бар’єр у вигляді чинного чемпіона Екстра-ліги – херсонського "Продексіма", натомість переможці регулярного чемпіонату зони "Схід" у Першій лізі двічі переграли "Кардинал-Рівне", повідомили у Асоціації футзалу України.

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Старт звітного матчу був дуже подібним на другу зустріч між івано-франківцями та командою Карлоса Барбози. Два надзвичайно швидкі м’ячі "ураганівців" стали запорукою успіху для восьмої команди регулярного чемпіонату. Спочатку Ігор Корсун, а потім Андрій Сімка вже до 5-ої хвилини встановили на табло рахунок 2:0. Ближче до середини тайму колективу Олега Зозулі вдалося відсунути загрозу від власних воріт і почати створювати загрозу біля воріт Іваняка. Чудову нагоду перед самісінькою перервою мав Максим Почебут, але наблизитися до суперника у рахунку запоріжці не зуміли.

У другій двадцятихвилинці "АРПИ Запоріжжя" сподівався наздогнати суперника без застосування п’ятого польового. Обопільно гострий другий тайм змусив у поті чола працювати як Івана Гурка, так і Євгена Іваняка. Наприкінці зустрічі Олег Зозуля все ж спробував врятувати долю поєдинку за допомогою використання зайвого польового гравця. Однак, вже у другому кубковому протистоянні поспіль суперник команди Максима Павленка за це поплатився. Микола Микитюк та Петро Шотурма ще двічі вразили порожні ворота "АРПИ Запоріжжя". Як підсумок, 4:0 – "Ураган" стає першим фіналістом Кубка України.

"Ураган" (Івано-Франківськ) – "АРПИ Запоріжжя" (Запорізька обл.) – 4:0

Голи: Корсун (3), Сімка (5), Микитюк (38), Шотурма (39)