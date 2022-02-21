Якщо Росія ухвалить рішення про незалежність тимчасово окупованої території Донбасу, це сильно вдарить по її репутації та статусу. Це принесе Москві дуже багато проблем.

Крім того, варто звернути увагу на інші території, які визнала Росія. Про це в коментарі сайту 24 каналу заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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"Це буде явним доказом, що Росія є стороною конфлікту"

Експерт наголосив, що "за вікном – 2022 рік, тому про яку репутацію, про який статус Росії у світі взагалі можна говорити? Вона вже давним-давно виглядає, як мавпа з ядерною зброєю".

За словами фахівця, визнання псевдореспублік та офіційне постачання озброєння буде явним доказом, що Росія є стороною конфлікту навіть, якщо вона буде це якось заперечувати.

На сьогодні, якщо Росія зробить такого роду крок, – визнання недореспублік – це потягне за собою політичні, фінансові, економічні та геополітичні наслідки. Тому навряд чи вона на це піде, переконаний він. Навіть, якщо такий крок і буде зроблений Москвою, то абсолютно ніякої "юридичної сили" у цьому не буде,

– зазначив Олександр Коваленко.

Олександр Коваленко / Фото з фейсбуку експерта

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Проблеми для Росії

Фахівець нагадав, як Москва визнала окуповані Росією Південну Осетію та Абхазію. Це нічого їм не принесло – ці "регіони зараз перебувають в такому бідному та убогому стані, в абсолютній ізоляції".

Також Коваленко уточнив, що є ще багато різних окупованих та невизнаних територій, які хочуть, але не отримують, від Росії цього офіційного статусу.

Тобто, ніякої користі від "визнання не буде", а ось проблем у Росії буде дуже і дуже багато. Україна де-факто, не юридично, але окупантом все ж Росію визнає, і навіть на Заході стороною конфлікту вважають Росію.

Визнання Росією бойовиків на окупованій частині Донбасу: основне

Бойовики офіційно попросили в Путіна визнання.

21 лютого Путін скликав позачергове питання Ради безпеки Росії. На ньому, зокрема, розглядається питання щодо визнання проросійських бойовиків на Донбасі.

На засіданні не обійшлося без ляпів: глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив про підтримку "приєднання Донбасу до Росії". Хоча це питання не обговорювалося взагалі. Крім того, перед Наришкіним подібне сказав Дмитро Козак.

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