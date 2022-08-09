На якій стадії процес визнання росії спонсором тероризму зі сторони США: що каже Кулеба

У всьому світі щоденно переконуються в тому, що росія – країна-спонсор тероризму. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, на якій стадії визнання цього факту у США.

Під час телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що над питанням визнання росії країною-спонсором тероризму активно працюють. Але ще потрібен певний час.

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Акцент робили ще на початку вторгнення

Дмитро Кулеба наголосив на тому, що вперше питання визнання росії спонсором тероризму він підняв на початку війни. Про нього очільник МЗС поспілкувався з державним секретарем США. Крім того, переконує міністр, цю тему послідовно, а також надзвичайно принципово просувають як глава ОП Андрій Єрмак, так і президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна надає міжнародним партнерам усю необхідну інформацію, факти, а також аргументи. Очільники відомств роблять все можливе для того, щоб пришвидшити визнання цього факту. Також до боротьби вже долучився Конгрес США.

На жаль, це рішення ще не ухвалене, але (воно перебуває – 24 канал) на просунутій стадії. Рухається у цей бік Державний департамент,

– додав Кулеба.

Очільник МЗС зауважив, що розуміє ситуацію в адміністрації Байдена. Він зазначив, що її представникам потрібно провести додаткові дискусії. І лише після цього можна буде ухвалювати рішення щодо визнання сприяння тероризму росією.

Водночас він підкреслив, що таке рішення було б найбільш природною, а також легітимною реакцією Сполучених Штатів на ті звірства, які росія чинить в Україні.

Ризик ядерного тероризму росте

росія продовжує погрожувати всьому світу. Для цього ворог використовує Запорізьку АЕС, яку захопили ще на початку березня. Тепер же військові країни-агресорки регулярно обстрілюють станцію, продовжують накопичувати там свою техніку, а також повідомляють про мінування об'єктів.

Усе це росіяни роблять задля того, щоб вкотре спробувати тиснути на країн-партнерів України. Мовляв, бодай таким чином вдасться змусити представників нашої держави буквально силою сісти за стіл переговорів і домовитись з ворогом на вигідних останньому умовах.

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