Визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди, – Столтенберг
Якщо Росія визнає бойовиків на Донбасі, то порушить міжнародне право. Крім того, такий крок Москви ускладнить врегулювання в межах мінських домовленостей.
Відповідну заяву щодо ухвалення російською Держдумою звернення до Володимира Путіна про бойовиків зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 канал.
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Столтенберг про можливе визнання Росією бойовиків
Якщо це відбудеться (визнання Росією бойовиків – 24 канал), то це буде чергове грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України,
– наголосив генсек НАТО.
Столтенберг зазначив, що немає жодних сумнівів, що Донецьк та Луганськ – це частина України в її визнаних міжнародною спільнотою кордонах. "Тому таке визнання стане порушенням міжнародного права", – додав він.
Крім того, це також є порушенням і мінських домовленостей. Генсек Альянсу переконаний, що такі дії Москви "ускладнять пошуки рішень у межах мінських угод".
Держдума підтримала звернення про легітимізацію бойовиків
- Російська Держдума 15 лютого ухвалила звернення до Володимира Путіна про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу. За це проголосував 351 депутат, проти – 16, ще 1 – утримався. Скандальний документ розробила комуністична партія Росії.
- У зверненні йдеться про якнайшвидше проведення переговорів з ватажками бойовиків "для створення правової основи міждержавних відносин та регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги".
- В українському Міністерстві закордонних справ наголосили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків. Водночас воно означатиме "свідомий вихід Росії з мінських домовленостей". В Офісі Президента додали, що це значно ускладнить ситуацію в Європі.
- А Верховна Рада після цього вирішила звернутися до низки міжнародних організацій та урядів країн.
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