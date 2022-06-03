Візуально це те ж місце, де потопили корабель "Саратов": версії щодо вибуху в порту Бердянська

3 червня 2022 , 17:47
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Загарбники окупували Бердянськ на Запоріжжі. 2 червня у порту міста пролунав потужний вибух. Очевидці кажуть, що візуально виглядає, що окупанти вдарили в те саме місце, де раніше ЗСУ потопили російський корабель "Саратов".

Про це 24 каналу сказав журналіст із Запоріжжя, коментуючи оприлюднене відео вибуху в порту Бердянська.

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За його словами, є дані, що в цьому ж порту Бердянська раніше було близько 10 вибухів.

Версії щодо вибуху в порту Бердянська

Журналіст запевнив, що наразі точно невідомо, хто відповідальний за вибух:

  • чи це були українські партизани,
  • чи окупанти, які заявляють, що ведуть там начебто "розмінування і знищення боєприпасів".

Проте кореспондент переконаний, що візуально це те саме місце, де наші війська в березні спалили й потопили великий десантний корабель "Саратов".

Тоді разом з ним вибухнули цистерни з пальним та склади боєприпасів. Підозрюю, що там на березі та на дні моря величезна кількість боєприпасів, які не вибухнули. Тому окупанти намагаються це розмінувати. А може, вони просто "покурили не в тому місці",
– сказав журналіст.

Як зазначив кореспондент, там постійно щось вибухає, й уламки долітають і до окупантів.

Вибух у порту окупованого Бердянська: дивіться відео


Що відомо про потоплення корабля "Саратов"

Ситуація на Запоріжжі! На цьому напрямку російські окупанти утримують зайняті позиції та роблять усе, щоб не допустити просування ЗСУ. Протягом  2 червня росіяни намагалися зупинити просування українських захисників у районі сіл Новодарівка та Нескучне, проте вони зазнали поразки та відступили.

Окрім того,  окупанти мають нові божевільні ідеї щодо Запорізької області. Зокрема, Кремль хоче провести в регіоні так званий "референдум". Столицею вигаданої республіки росіяни вирішили проголосили окупований Мелітополь. Путін вже наказав своїм воякам до липня просунутися Запоріжжям якомога глибше.

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Автор: Марія Бондар