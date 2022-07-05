Вказівок про обмеження поїздок для військовозобов'язаних на найближчі дні не було
5 липня 2022 , 16:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм Валерія Залужного
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що з боку військового командування не було жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб протягом найближчих днів.
Залужний нагадав, що триває війна. Тому всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити.
До теми Залужний опублікував порядок надання дозволу на виїзд для військовозобов'язаних
Як отримати дозвіл на виїзд
Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Головнокомандувач також оприлюднив алгоритм, за яким можна отримати дозвіл.
Надати його може керівник районного чи міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.
Однак є категорія громадян, для яких не треба дозвіл:
- призовники, яким надали відстрочку.
- військовозобов'язані та резервісти, які не підлягають призову на момент мобілізації та заброньовані працівники.
- чоловіки, які виключені з військового обліку.
- ті, хто їде у відрядження.
- призовники, військовозобов'язані та резервісти, зняті з військового обліку.
Що цьому передувало
- У Генштабі ЗСУ заявили, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть вільно їздити в інші області країни. Для цього потрібно отримати відповідний дозвіл.
- Пояснили, що вимога не є новою. Відповідне обмеження регулює норма Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який чинний з 1992 року.