"Пригожин нібито шукав виходи на ГУР": чого прагнув керівник ПВК "Вагнера"

Кримінальний очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин нібито пропонував передати Україні дані про позиції російської армії. В обмін на це він пропонував, щоб ЗСУ вийшли з Бахмута.

Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог. За його словами, Пригожину байдуже на долю Росії у війні проти України.

Дивіться також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування

Що задумав Пригожин

Борис Тизенгаузен пояснив, що Пригожин наразі веде хитру гру, в якій дії за визначеним планом.

"Для нього російський солдат – свята людина, а паркетні генерали – це найголовніше зло, яке винне в усіх провалах", – зауважив він.

До того ж додає пікантності матеріал The Washington Post.

Пригожин намагався знайти виходи і домовитися з Україною, ГУР, щоб він здав позиції російських регулярних частин в обмін на те, що ЗСУ покинуть Бахмут,

– зосередив увагу він.

На його думку, з огляду на те, що ЗСУ не просто не покинули, а ще й просуваються у Бахмуті, то, звісно, спроби Пригожина були зведені нанівець.

"Пригожину абсолютно начхати на те, чи переможе Росія у цій війні, чи ні. Йому не начхати на те, як він буде виглядати у підсумку", – додав політтехнолог.

За його словами, Пригожин робить усе можливе, аби отримати бажаний Бахмут.

Борис Тизенгаузен розказав, що насправді задумав Євгєній Пригожин: дивіться відео

У Росії неспокійно

Борис Тизенгаузен повідомив, що якби Пригожин дійсно намагався домовитися із Україною, то йому точно вказали на шлях російського військового корабля.

Сам факт, що всередині кремлівських очільників банд вже йде на стільки жорстке протистояння, говорить нам про те, що там всередині у них цілком все йде не за планом,

– наголосив він.

На його думку, росіяни у відчаї, тому що успіхів вони досягнути не можуть, а нове озброєння активніше надходить до України.

Мрії Пригожина

Політтехнолог припустив, якби все ж Пригожин досягнув бажаного, то розповідав би усім, що він єдиний, хто вміє керувати військом.

За Пригожиним стоять Ковальчуки, між ними Сєргєй Кирієнко, який відповідає за політичний, ландшафт, вибори, тобто з урахуванням всього роблять якийсь проєкт,

– пояснив він.

За його словами, водночас Пригожина буквально кусають інші хижаки – Ігор Гіркін, Сергєй Шойгу та Валєрій Герасімов.

"Вони йому заборонили рекрутувати ув'язнених, чим суттєво обмежили потенціал його ПВК", – наголосив він.

Тож Пригожин намагається усілякими способами розв'язати питання із Бахмутом, втім йому це ніяк не вдається.

Вкиди WP щодо контактів Пригожина з ГУР