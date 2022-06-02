Вклинилися між БТГр росіян: у МВС розповіли про успіхи українських військ в напрямку Каховки

ЗСУ демонструють успіхи на Півдні України. Так в Миколаївській області нашим захисникам вдалось вклинитись між батальйонними тактичними групами окупантів. Виходів у загарбників після цього – небагато.

Про це написав радник голови МВС Віктор Андрусів у соцмережах. Він зауважив, що мовиться про напрямок Каховки.

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В окупантів є лише один вихід – відступати

Місцями ЗСУ настільки вклинилися між батальйонними групами окупанта, що в них не залишається варіантів як відступати. Ворог також зазнав серйозних втрат в артилерії і бронетехніці,

– повідомив Андрусів.

Проте радник міністра внутрішніх справ зауважив, що не варто радіти передчасно. Контрнаступ – лише на початковому рівні і ворог готує серйозну відповідь нашим захисникам.

"Тримаємо кулаки і віримо в ЗСУ", – додав Андрусів.

Окупанти підірвали міст у Давидовому Броді

Раніше про те, що росіяни бояться контрнаступальних дій ЗСУ, повідомляв і голова Донецької ОВА Віталій Кім. Він зазначав, що загарбники підірвали міст у Давидовому Броді, аби завадити атаці українців.

Цю інформацію 2 червня підтвердив і заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він зазначив, що мовиться про підрив мостів через Інгулець. Ба більше, ворог не лише підриває мости, а й мінує береги річки.

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Що відбувається на Південнобузькому напрямку: останні новини

Останніми днями російські загарбники значно збільшили кількість обстрілів на Південнобузькому напрямку. Вони гатять не лише по позиціях ЗСУ, а й по населених пунктах.

Під майже щоденним вогнем перебуває і обласний центр. Востаннє у Миколаїв прилетіли 6 ворожих снарядів: є загиблі та поранені. Біли пошкоджені і багатоповерхівки, і приватні будинки та господарські будівлі.

Українські захисники за це не дають загарбникам спокою – вони нищать десятками ворога та техніку. Так в ніч на 31 травня вони підірвали 2 російські склади з боєприпасами.

Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що раптовий штурм Миколаєва – неможливий, адже українські війська "читають" наміри ворога.

Про загрозу ракетних ударів з Чорного моря дивіться у відео: