На вкраденому авто шефа: у Луцьку п'яний автомийщик влетів у паркан і розтрощив ще 2 машини
Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, викрав автомобіль власника компанії, де працює. Зловмисник потрапив на ньому в ДТП.
29 серпня приблизно о 15:00 до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Volkswagen Passat. Транспортний засіб належить власнику хімчистки для авто.
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Інцидент потрапив на камери відеоспостеження. Поліції вдалось відшукати викрадений автомобіль на вулиці Карпенка Карого у Луцьку.
Автомобіль викрав працівник фірми
Викрадачем виявився 22-річний працівник фірми. Нетверезий чоловік не впорався з кермуванням. Внаслідок цього він протаранив паркан, а також 2 інші автомобілі – ВАЗ та Opel.
Зловмисника затримали. Наразі правоохоронні органи мають оголосити йому про підозру, а також розв'язати питання щодо обрання запобіжного заходу.Зверніть увагу! У коментарі ZAXID.NET в пресслужбі поліції Волині, підтвердили, що 22-річний чоловік працює на автомийці, а власник викраденого авто є його роботодавцем.
Зловмисник протаранив 2 авто / Фото пресслужби поліції
22-річний чоловік п'яним в'їхав у паркан / Фото пресслужби поліції
У Луцьку чоловік протаранив 2 авто / Фото пресслужби поліції
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